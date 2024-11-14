Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους κλάδους και διάφορους τομείς πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 47 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί την Ελλάδα να υποβάλει στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με τους στόχους ανακύκλωσης σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2024)2228] λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα [οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/851]. Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα είναι η νομοθεσία-πλαίσιο της ΕΕ που αποσκοπεί στην πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων, στον περιορισμό των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και στη βελτίωση της αποδοτικότητας αυτής της χρήσης, στοιχεία καθοριστικά για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ένωσης. Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους στόχους ανακύκλωσης που ορίζονται στην οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων, όπως ορίζεται στους κανόνες εφαρμογής [εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/1004 της Επιτροπής]. Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν έχει υποβάλει σχετικά στοιχεία για τα έτη 2020, 2021 και 2022. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να διορθώσει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Νίκος Ανδρίτσος

