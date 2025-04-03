Θαλάσσιος άγγελος: Το μαγικό πλάσμα που ζει στα βάθη του Αρκτικού Ωκεανού

Ένα μαγικό, διάφανο πλάσμα ζει στα κρύα νερά του Αρκτικού και του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού, σε βάθη που δεν φτάνει το φως ήλιου. Οι κινήσεις και τα χρώματά του θα μπορούσαν να είναι εφέ από υπολογιστή αν δεν ήταν αληθινά και δεν οφείλονταν στη σοφία της φύσης.

Το ασπόνδυλο αυτό πλάσμα είναι γνωστό ως θαλάσσιος άγγελος (ή γυμνή πεταλούδα της θάλασσας), με επιστημονική ονομασία Clione limacine.

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν θαλάσσιο γυμνοσάλιαγκα με φτερά που ζει σε βάθος μεγαλύτερο από 500 μέτρα στον Αρκτικό Ωκεανό και στις ψυχρές περιοχές του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού.

Ο Alexander Semenov, θαλάσσιος βιολόγος της θάλασσας, κατά τη διάρκεια κατάδυσής του κάτω από τον πάγο στη Λευκή Θάλασσα στη Ρωσία, εντόπισε και κατέγραψε τις παραμυθένιες κινήσεις του θαλάσσιου άγγελου.

Το μήκος του φτάνει τα 8 εκατοστά και χρησιμοποιεί δύο πλαϊνά φτερά του για να κολυμπά προς τα πάνω ή να διατηρηθεί σε σταθερό βάθος.

Σύμφωνα με το National Geographic, οι θαλάσσιος άγγελοι είναι ερμαφρόδιτοι, που σημαίνει ότι είναι αρσενικά και θηλυκά σε όλη τους τη ζωή.

Μπορούν να ζευγαρώσουν έως και 4 ώρες (ακόμη και να κυνηγήσουν ταυτόχρονα το θήραμα τους), ενώ είναι προσκολλημένα κατά τη διαδικασία γονιμοποίησης.

Ο θαλάσσιος άγγελος περιεγράφηκε για πρώτη φορά από τον Φρίντριχ Μάρτενς το 1676.

Πηγή: skai.gr

