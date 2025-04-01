Τραμπ: Θα επαναφέρει λιγότερο αυστηρούς περιορισμούς για τις εκπομπές ρύπων από τα αυτοκίνητα

Τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων των αυτοκινήτων δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κρίνοντας τους περιορισμούς της ρύπανσης των οχημάτων που επιβλήθηκαν από τον πρώην Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως πολύ επαχθείς για τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ο Τραμπ είπε ότι συζήτησε το θέμα με τον John Elkann, τον πρόεδρο της μητρικής εταιρείας Chrysler Stellantis NV, τη Δευτέρα. Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι δυο τους συζήτησαν για «μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αναφορικά με το περιβάλλον, τα οποία θα διευθετήσουμε».

«Θα επιστρέψουμε, πιθανώς, σε ένα μοντέλο σύμφωνα με το πρότυπο του 2020», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, καθώς υπέγραφε ένα άσχετο εκτελεστικό διάταγμα στο Οβάλ Γραφείο. Οι υπάρχοντες περιορισμοί ρύπανσης, σε όλο τον κόσμο, δεν «κάνουν σημαντική διαφορά για το περιβάλλον», ενώ «καθιστούν αδύνατη την κατασκευή αυτοκινήτων για τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Αυτό το είδος επαναπροσδιορισμού της ποσότητας των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα αυτοκίνητα και τα ελαφριά φορτηγά θα παγώσει ουσιαστικά τα όρια που υιοθέτησε η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ. Τα σχόλια του Τραμπ σηματοδοτούν την επιστροφή σε ένα όριο ρύπανσης από αέρια του θερμοκηπίου των 204 γραμμαρίων ανά μίλι για τα αυτοκίνητα και 284 γραμμαρίων ανά μίλι για τα ελαφρά φορτηγά, που εφαρμόστηκε κάποτε στα οχήματα του μοντέλου του έτους 2020.

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, η EPA (Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών) προσπάθησε να «κλειδώσει» το επίπεδο περιορισμών ρύπανσης του 2020. Ωστόσο, ο Μπάιντεν επέβαλε αργότερα μια πιο αυστηρή τροχιά, η οποία περιορίζει τις απελευθερώσεις διοξειδίου του άνθρακα από την εξάτμιση στα 170 γραμμάρια ανά μίλι για το μοντέλο 2027 και μόλις 85 γραμμάρια ανά μίλι το 2032.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει συχνά τις απαιτήσεις της εποχής Μπάιντεν ως εντολή για κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, επειδή είναι τόσο αυστηρές που αναγκάζουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να πουλούν ηλεκτρικά οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Οι υποστηρικτές του περιβάλλοντος και οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι δραματικές μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι απαραίτητες για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη. Ο τομέας των μεταφορών των ΗΠΑ είναι η κύρια πηγή της ρύπανσης που προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τη Δευτέρα το μοντέλο του 2020 ως ένα «ισχυρό πρότυπο», προσθέτοντας: «Θα επαναφέρουμε τους περιορισμούς σε ένα πρότυπο που είναι πολύ καλό περιβαλλοντικό πρότυπο, αλλά καθιστά δυνατή την κατασκευή ενός αυτοκινήτου».

Οι εκπρόσωποι της EPA δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό. Αλλά ο Τραμπ έχει ήδη δώσει οδηγίες στην υπηρεσία να εξαλείψει αυτό που αποκαλεί «εντολή για κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων» και η EPA έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία για να ανακαλέσει δεκάδες περιβαλλοντικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων για τη ρύπανση από τα αυτοκίνητα.



