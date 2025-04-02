Σλοβακία: Η κυβέρνηση ενέκρινε τη θανάτωση 350 αρκούδων

Η σλοβακική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα τη θανάτωση 350 αρκούδων για φέτος μετά τον αυξανόμενο αριθμό των επιθέσεων από καφέ αρκούδες, ο πληθυσμός των οποίων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, δήλωσε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φιτσο.

Η χώρα αυτή της κεντρική Ευρώπης αποτελεί το καταφύγιο του πληθυσμού των αρκούδων σε πολλές ορεινές της περιοχές, ο οποίος αριθμεί 1.000 έως 3.000 αρκούδες σύμφωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, μια αρκούδα σκότωσε ένα 59χρονο άνδρα ο οποίος περπατούσε κοντά στην κεντρική πόλη Ντέτβα, ανέφεραν σλοβακικά μέσα ενημέρωσης, καταγράφοντας το ως το τελευταίο περιστατικό ενός κύματος επιθέσεων κατά ανθρώπων τα τελευταία χρόνια

«Δεν μπορούμε να ζούμε σε μία χώρα όπου οι άνθρωποι θα φοβούνται να πάνε στο δάσος, όπου οι άνθρωποι γίνονται τροφή για τις αρκούδες», δήλωσε ο Φίτσο σε ενημέρωσή του προς τα μέσα ενημέρωσης που μεταδόθηκε ζωντανά από το Facebook.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ρουμανίας, η οποία είχε ορίσει ποσοστώσεις και είχε υπερδιπλασιάσει πέρυσι τον αριθμό των αρκούδων που επιτρέπονταν να θανατωθούν στις 481.

Πέρυσι, οι Σλοβάκοι θανάτωσαν 144 αρκούδες, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τους μονοψήφιους αριθμούς που είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι σύμφωνα με τη σλοβακική κυβέρνηση είχαν καταγραφεί 13 επιθέσεις αρκούδων σε ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

