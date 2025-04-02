Στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ στον τομέα της συλλογής και ανακύκλωσης λιπαντικών παρέμεινε το 2024 η χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ (Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων) Γιώργος Δεληγιώργης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά η ΕΝΔΙΑΛΕ πέτυχε ποσοστό συλλογής αποβλήτων 82% (έναντι ευρωπαϊκού στόχου 70%) και ποσοστό αναγέννησης 100% (έναντι στόχου 100%).

Τα έλαια συλλέγονται από χιλιάδες σημεία ανά την Ελλάδα (συνεργεία αυτοκινήτων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλοία κλπ) και συγκεντρώνονται στις 7 δεξαμενές της ΕΝΔΙΑΛΕ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Καβάλα, Βόλος, Κοζάνη). Από εκεί διοχετεύονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας όπου γίνεται η αναγέννηση προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν ως βάση για την παραγωγή λιπαντικών.

Ο κ. Δεληγιώργης ανέφερε ότι το ελληνικό σύστημα συλλογής και διαχείρισης των λιπαντικών πέτυχε τις κορυφαίες επιδόσεις στην ΕΕ, ενώ ανήγγειλε την ψηφιοποίηση της διαδικασίας συλλογής που σημαίνει ότι τόσο η ΕΝΔΙΑΛΕ όσο και ο ΕΟΑΝ θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τη συλλογή και διακίνηση λιπαντικών.

Ο ίδιος δήλωσε ακόμη τα εξής:

«Για ακόμη μία χρονιά, αποδεικνύουμε στην πράξη πως η κυκλική οικονομία δεν είναι θεωρία - είναι καθημερινό έργο με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η χώρα μας διατηρεί την πρωτιά στην αναγέννηση λιπαντικών ελαίων, και αυτό είναι καρπός συλλογικής προσπάθειας, τεχνογνωσίας και διαρκούς επένδυσης στην καινοτομία. Με το βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζουμε με την ίδια συνέπεια να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κυκλική οικονομία και δημιουργούν απτό όφελος για την κοινωνία, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

