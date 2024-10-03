Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καμτσάτκα: Οικογένεια από Όρκες παγιδεύτηκαν στα ρηχά - Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης

«Δύο νεογέννητες φάλαινες και δύο ενήλικες, προσπάθησε να φύγει από τον κόλπο όπου έχει εγκλωβιστεί, αλλά δεν τα κατάφερε», δήλωσε ο Αλεξάντρ Μπορίσοφ, εκπρόσωπος του κέντρου διάσωσης

Φάλαινες όρκες

Μια επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη εδώ και δύο μέρες στην Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, για να απελευθερωθεί μια οικογένεια φαλαινών που εξόκειλε στα ρηχά στη θάλασσα του Οχότσκ, ανέφερε σήμερα το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας.

Εργαζόμενοι στο κέντρο διάσωσης της Καμτσάτκα πήγαν στο σημείο όπου έχουν εγκλωβιστεί οι όρκες. «Με τη βοήθεια εθελοντών, τις καταβρέχουμε για να μην αφυδατωθούν», εξήγησε με ανάρτησή του στο Telegram ένας εκπρόσωπος του κέντρου αυτού, ο Αλεξάντρ Μπορίσοφ.

Σήμερα το πρωί η οικογένεια, δύο νεογέννητες φάλαινες και δύο ενήλικες, προσπάθησε να φύγει από τον κόλπο όπου έχει εγκλωβιστεί, αλλά δεν τα κατάφερε, είπε ο Μπορίσοφ.

«Σύντομα θα έρθει η παλίρροια. Ελπίζουμε ότι οι όρκες θα βρουν μια διέξοδο για να επιστρέψουν στα ανοιχτά», πρόσθεσε ο Μπορίσοφ.

Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, τα θηλαστικά δεν μπόρεσαν να φύγουν επειδή «η δίοδος ήταν πολύ στενή». Επί του παρόντος βρίσκονται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από την «έξοδο» που οδηγεί στην ανοιχτή θάλασσα.

Περίπου 30 άνθρωποι συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: φάλαινες Όρκα Ρωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark