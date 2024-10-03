Μια επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη εδώ και δύο μέρες στην Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, για να απελευθερωθεί μια οικογένεια φαλαινών που εξόκειλε στα ρηχά στη θάλασσα του Οχότσκ, ανέφερε σήμερα το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας.

Εργαζόμενοι στο κέντρο διάσωσης της Καμτσάτκα πήγαν στο σημείο όπου έχουν εγκλωβιστεί οι όρκες. «Με τη βοήθεια εθελοντών, τις καταβρέχουμε για να μην αφυδατωθούν», εξήγησε με ανάρτησή του στο Telegram ένας εκπρόσωπος του κέντρου αυτού, ο Αλεξάντρ Μπορίσοφ.

A group of Russian rescuers and volunteers were trying to save four killer whales stranded off the Kamchatka Peninsula on Wednesday (October 2), dousing them with water and trying to push them into deeper waters, the emergency ministry said. pic.twitter.com/XC2ocKuHe8 — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) October 3, 2024

Σήμερα το πρωί η οικογένεια, δύο νεογέννητες φάλαινες και δύο ενήλικες, προσπάθησε να φύγει από τον κόλπο όπου έχει εγκλωβιστεί, αλλά δεν τα κατάφερε, είπε ο Μπορίσοφ.

«Σύντομα θα έρθει η παλίρροια. Ελπίζουμε ότι οι όρκες θα βρουν μια διέξοδο για να επιστρέψουν στα ανοιχτά», πρόσθεσε ο Μπορίσοφ.

Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, τα θηλαστικά δεν μπόρεσαν να φύγουν επειδή «η δίοδος ήταν πολύ στενή». Επί του παρόντος βρίσκονται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από την «έξοδο» που οδηγεί στην ανοιχτή θάλασσα.

Περίπου 30 άνθρωποι συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης.

