Οι εγκατεστημένες από τη Μόσχα αρχές στην προσαρτημένη από τη Ρωσία ουκρανική χερσόνησο Κριμαία εξέφρασαν σήμερα φόβους ότι τεράστιες ποσότητες μαζούτ θα φτάσουν στις ακτές της χερσονήσου, καθώς η πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε από τη βύθιση δύο τάνκερ στις 15 Δεκεμβρίου συνεχίζει να εξαπλώνεται στη θαλάσσια περιοχή, σε μια εκτεταμένη οικολογική καταστροφή.

«Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η κατάσταση να επιδεινωθεί και η κλίμακα της κρίσης να γίνει συγκρίσιμη με αυτή στη ρωσική περιοχή Κρασνοντάρ», δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκέι Αξιόνοφ.

Στις 15 Δεκεμβρίου, δύο ρωσικά τάνκερ, τα Volgoneft-212 και Volgoneft-239, βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια καταιγίδας στο Στενό του Κερτς. Τα πλοία μετέφεραν 9.200 τόνους μαζούτ. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση του ρωσικού υπουργείου Μεταφορών, που δόθηκε την περασμένη εβδομάδα, το 26% διέρρευσε στη θάλασσα, προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση η οποία έπληξε αρχικά τις ακτές της περιοχής Κρασνοντάρ.

Στη συνέχεια όμως η πετρελαιοκηλίδα έφτασε και στην Κριμαία, κυρίως στο λιμάνι της Σεβαστούπολης, που βρίσκεται περίπου 250 χιλιόμετρα από το σημείο της καταστροφής.

«Ο πρωταρχικός στόχος είναι να μην αφήσουμε πετρελαιοειδή να φτάσουν στις ακτές (σ.σ. της Κριμαίας) και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα για την εξάλειψη της ρύπανσης στα ύδατα», τόνισε ο Αξιόνοφ.

Ο ίδιος ζήτησε συντονισμό των εργασιών που κάνουν μικρά σκάφη που έχουν αναπτυχθεί επί του παρόντος για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Ο Αξιόνοφ ζήτησε επίσης συνέχιση της «διαρκούς» εναέριας παρατήρησης.

Ο αξιωματούχος ανέφερε παράλληλα την πιθανότητα δημιουργίας ενός δεύτερου κέντρου για τη φροντίδα πτηνών που επηρεάστηκαν από τη μόλυνση και ανασύρθηκαν στην Κριμαία.

Πολλά θαλάσσια κήτη εντοπίστηκαν επίσης νεκρά στη Σεβαστούπολη, δήλωσε σήμερα ο Πάβελ Χαρλάμοφ, τοπικός βουλευτής και επικεφαλής μιας ομάδας εθελοντών που καθαρίζουν τις παραλίες.

Ερωτηθείς από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο τελευταίος είπε ότι «πολλά» κητοειδή βρέθηκαν νεκρά και απομακρύνθηκαν. Δεν διευκρίνισε τον αριθμό τους ή το είδος τους.

Περισσότερα από 30 θαλάσσια κήτη βρέθηκαν νεκρά στη θάλασσα μετά το ναυάγιο στα μέσα Δεκεμβρίου δύο πετρελαιοφόρων στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε την Κυριακή μια εξειδικευμένη μη κυβερνητική οργάνωση, με έδρα το Σότσι, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

«Έχουμε καταγράψει 61 νεκρά κήτη, εκ των οποίων 32 μετά τη 15η Δεκεμβρίου, ο θάνατος των οποίων πολύ πιθανόν συνδέεται με την πετρελαιοκηλίδα», ανέφερε η ρωσική μκο "Delpha" στο Telegram, κάνοντας λόγο για «έναν αυξημένο αριθμό». «Σχεδόν καθημερινά, λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με νέους θανάτους», συνέχισε η οργάνωση που ειδικεύεται στη διάσωση δελφινιών και άλλων κητωδών στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Όπως τόνισε η μκο, σύμφωνα με την οποία «τα νεκρά θαλάσσια θηλαστικά είναι στην πλειονότητά τους φώκιες», «κρίνοντας από την κατάσταση των πτωμάτων, είναι πάρα πολύ πιθανόν τα περισσότερα από αυτά τα κήτη να πέθαναν τις πρώτες δέκα ημέρες μετά την καταστροφή».

Χθες Τρίτη, το ρωσικό υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων Καταστάσεων, σε νεότερη ενημέρωση του, γνωστοποίησε πως πάνω από 118.000 τόνοι μολυσμένης άμμου έχουν αφαιρεθεί από δεκάδες χιλιόμετρα παραλιών στις ρωσικές ακτές, ωστόσο συνολικά περίπου 200.000 τόνοι χώματος ενδέχεται να έχουν μολυνθεί.

Στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη, τουλάχιστον 287 τόνοι πετρελαιοειδών έχουν αφαιρεθεί από την έναρξη των εργασιών καθαρισμού, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, σημειώνοντας ότι περισσότερα από 5.550 πτηνά ανασύρθηκαν και «διασώθηκαν».

Εδώ και περίπου 3 εβδομάδες, οι ρωσικές αρχές και εθελοντές έχουν οργανώσει μια τεράστια επιχείρηση καθαρισμού, όμως η κατάσταση συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία.

Τον Δεκέμβριο, επιστήμονες της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών επέκριναν την απόκριση των αρχών στην περιβαλλοντική καταστροφή, λέγοντας ότι οι εθελοντές δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια καταστροφή.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναγνώρισε τον περασμένο μήνα ότι η πετρελαιοκηλίδα έχει προκαλέσει «οικολογική καταστροφή» και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε ότι η έκταση της περιβαλλοντικής ζημίας είναι «προς το παρόν αδύνατο να υπολογιστεί».

