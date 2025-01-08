Ο μαυρόγυπας της Δαδιάς

Του Νικόλα Μπάρδη

Το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς αποτελεί παγκοσμίως ένα από τα σημαντικότερα δάση για την άγρια ζωή, καθώς στο εσωτερικό του φιλοξενεί μεγάλους πληθυσμούς αρπακτικών πτηνών, και 3 από τα 4 υπάρχοντα είδη γύπα της Ευρώπης. Σ' αυτό άλλωστε έγκειται και η μοναδικότητα αυτού του δάσους. Εκεί τα τελευταία χρόνια φιλοξενούνται περίπου 30 με 35 ζευγάρια μαυρόγυπα, ενώ φέτος, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του '23, καταγράφηκαν 37 ζευγάρια να φωλιάζουν στην περιοχή. Ο αριθμός αυτός αποτελεί μία θετική ένδειξη, πώς τα εμβληματικά αυτά πουλιά επιστρέφουν ακόμη και μετά την καταστροφή της περιοχής, και χτίζουν τις φωλιές τους στα δέντρα. Όμως, σ' αυτήν τη θετική εξέλιξη, υπάρχει μία αρνητική προέκταση...

Οι καμένοι κορμοί που φιλοξενούν αυτές τις φωλιές, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να πέσουν. Γι' αυτόν τον λόγο, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, μετά από προσεχτική μελέτη, στοχευμένη έρευνα και με γρήγορα αντανακλαστικά, έκανε μία μεγάλη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος, με τη δημιουργία νέων, τεχνητών φωλιών. Και παρότι τα περισσότερα ζευγάρια έφτιαξαν τις φωλιές τους σε φυσικά ή καμένα δέντρα, όπως έκαναν παραδοσιακά όλα τα προηγούμενα χρόνια, υπήρξε και ένα ζευγάρι που πήγε σε τεχνητή φωλιά, κάτι που μας δείχνει ότι μελλοντικά μπορεί να έχει αποτέλεσμα σαν πρακτική, καθώς η εν λόγω κατασκευή όχι μόνο δεν τους ξενίζει, αλλά φαίνεται να ενσωματώνεται πλήρως στο οικοσύστημα.

Βέβαια, το μεγάλο αυτό δάσος σημαίνουσας αξίας, για να επανέρθει στην πρότερη μορφή του θα χρειαστούν πολλές δεκαετίες, αλλά και έξυπνοι χειρισμοί από την πολιτεία, η οποία αυτήν τη φορά καλείται να προστατεύσει το μέρος και να μην το αφήσει στο έλεος της εγκατάλειψης. Η απομάκρυνση των αποτεφρωμένων κορμών, τα αντιπλημμυρικά έργα και η διάνοιξη νέων δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών δεν πρέπει να λείπουν από την ατζέντα αποκατάστασης της περιοχής. Η φύση πάντα θα βρίσκει τον τρόπο να αναγεννιέται μέσα από τις στάχτες της, και ο άνθρωπος στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω, να δώσει τον πρώτο λόγο σε αυτή, και εν συνεχεία, επικουρικά, να συνεισφέρει όσο δύναται για την ταχύτερη και μέγιστη δυνατή ανάπλαση του οικοσυστήματος.

Αυτές τις ημέρες ξεκινά και η αναπαραγωγική περίοδος του μαυρόγυπα, και τα βλέμματα της επιστημονικής κοινότητας είναι στραμμένα στους νεοσσούς. Σύμφωνα όμως με τους ειδικούς, οι συνέπειες της μεγάλης φωτιάς του '23 στην αναπαραγωγή αυτού του είδους, θα φανούν τα επόμενα χρόνια, μόλις τα δέντρα της περιοχής πέσουν, και το τοπίο γίνει σεληνιακό. Η συστηματική, λοιπόν, παρακολούθηση της πανίδας και της χλωρίδας στη Δαδιά, όπως επίσης και ο σχεδιασμός της σταδιακής τους αποκατάστασης κρίνονται πιο αναγκαία από ποτέ, αν θέλουμε το σπουδαίο αυτό οικοσύστημα να μην αποτελέσει παρελθόν...

Πηγή: skai.gr

