Συνελήφθησαν στο Αγκίστρι για παράνομη απόθεση αποβλήτων

Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Αγκίστρι, μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβάλλοντος, καθώς εντοπίστηκαν να απορρίπτουν υγρά και στερεά λύματα σε περιοχές που καταλήγουν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο άτομα εντοπίστηκαν να αδειάζουν φορτηγά με υγρά απόβλητα σε πλαγιά δασικής περιοχής. Ένα ακόμη άτομο κατελήφθη να απορρίπτει μπάζα από εκσκαφές και κατεδαφίσεις σε απότομη πλαγιά.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για αυτοψία και περιβαλλοντικό έλεγχο. Οι έλεγχοι ανέδειξαν σοβαρές παραβάσεις, με αποτέλεσμα, εκτός από τις συλλήψεις των οδηγών και δύο υπαλλήλων συνεργαζόμενου εργολάβου, να επιβληθούν 15 διοικητικά πρόστιμα.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις τριών οχημάτων, ισάριθμων πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας, καθώς και ενός φύλλου ταχογράφου.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

