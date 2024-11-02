Στο μεταλλευτικό έργο των Σκουριών, όλα τα χέρια είναι χρήσιμα!

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι κατασκευαστικές εργασίες στο μεταλλευτικό έργο χαλκού και χρυσού στις Σκουριές, με στόχο την εμπορική λειτουργία του στα τέλη του 2025. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μεταλλευτικά έργα που αναπτύσσονται στη χώρα μας, καθώς θα παράγει χρυσό και χαλκό, δύο στρατηγικά μέταλλα τόσο για την εθνική οικονομία όσο και για την ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε ορυκτές πρώτες ύλες. Το έργο αναπτύσσει η Ελληνικός Χρυσός, κορυφαία μεταλλευτική εταιρεία στην Ελλάδα, με σημαντική συνεισφορά στην εθνική και τοπική οικονομία.

Καθώς το έργο βρίσκεται στην κατασκευαστική του κορύφωση, δημιουργούνται πολυάριθμες νέες ευκαιρίες απασχόλησης διαφόρων ειδικοτήτων, τόσο σε εργατοτεχνικό δυναμικό (πχ. χειριστές κλαρκ και μηχανήματων έργου, προσωπικό για τα τμήματα παραγωγής του εργοστασίου επεξεργασίας μεταλλεύματος και του υπόγειου και επιφανειακού μεταλλείου, ηλεκτρολόγοι κ.α.) όσο σε επιστημονικό προσωπικό (μεταλλειολόγοι μηχανικοί, γεωλόγοι, κλπ.)

Η Ελληνικός Χρυσός, ως ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και οι ανάδοχοι εργολάβοι του έργου των Σκουριών, διοργανώνουν σειρά ανοιχτών ενημερωτικών εκδηλώσεων* για να αναδείξουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προσέλκυση και ενημέρωση ενδιαφερομένων από την περιοχή για περισσότερες από 500 νέες θέσεις εργασίας στο Έργο Σκουριών, οι οποίες αφορούν αντίστοιχα το κατασκευαστικό σκέλος που είναι σε εξέλιξη, και εν συνεχεία τη λειτουργία του νέου υπερσύγχρονου μεταλλείου.

Στο σύνολό τους, οι νέες θέσεις εργασίας θα απευθύνονται σε όλες και όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εργασιακής εμπειρίας ή εκπαιδευτικού υπόβαθρου. Στόχος της εταιρείας είναι η κάλυψη του μεγαλύτερου ποσοστού των θέσεων με εργατικό δυναμικό από την τοπική κοινωνία κατά προτεραιότητα (κατοίκους του Δήμου Αριστοτέλη και των γύρω περιοχών).

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι νέοι εργαζόμενοι, είτε βρίσκονται στο ξεκίνημα της καριέρας τους είτε προχωρούν στο επόμενο στάδιο, θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη εκπαίδευση στο σύγχρονο Κέντρο Εκπαίδευσης της Ελληνικός Χρυσός, όπου θα αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ενταχθούν με επιτυχία στους νέους ρόλους τους.

(*) Οι ανοιχτές εκδηλώσεις έχουν προγραμματισθεί ως εξής:

Τετάρτη 6 & Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2024 : Μεγάλη Παναγία, Δημοτικό Θέατρο

: Μεγάλη Παναγία, Δημοτικό Θέατρο Παρασκευή 8 & Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2024 : Αρναία, Αίθουσα "Μητροπολίτης Σωκράτης"

: Αρναία, Αίθουσα "Μητροπολίτης Σωκράτης" Παρασκευή 15 & Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2024 : Στρατώνι, Πολιτιστικό Κέντρο "Νεικοπτελέμα"

: Στρατώνι, Πολιτιστικό Κέντρο "Νεικοπτελέμα" Παρασκευή 22 & Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2024 : Ολυμπιάδα, Πολιτιστικό Κέντρο

: Ολυμπιάδα, Πολιτιστικό Κέντρο Παρασκευή 29 & Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2024 : Σταυρός, Electra Hotel

: Σταυρός, Electra Hotel Δευτέρα 9 & Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2024: Πολύγυρος, Επιμελητήριο Χαλκιδικής (νέα ημερομηνία)

Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2024: Ιερισσός, Πολιτιστικό Κέντρο

*Ώρες διεξαγωγής ενημερωτικών εκδηλώσεων: 10:00-13:00 & 17:00-20:00

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις, καθώς και εκδήλωση ενδιαφέροντος εργασίας ηλεκτρονικά, επισκεφτείτε το https://www.hellas-gold.com/anthrwpino-dynamiko/theseis-ergasias/ergasteite-stis-skouries

