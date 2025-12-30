Σουφλί: Τα μικρόπουλα, δείκτης αναγέννησης του δάσους της Δαδιάς

Σημαντική ανάκαμψη παρουσιάζει η ορνιθοπανίδα στο δάσος της Δαδιάς, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης (ΕΠΒΘ). Το οικοσύστημα του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου βρίσκεται πλέον σε φάση αναγέννησης, με σταθερή παρουσία πολλών κοινών δασικών ειδών πουλιών, όπως ο σπίνος, ο καλόγερος, η γαλαζοπαπαδίτσα, το κοτσύφι και ο φλώρος.

Ενδεικτικό της ανάκαμψης είναι ότι το 2025 καταγράφηκαν 1.540 άτομα από 62 διαφορετικά είδη πτηνών στην περιοχή. Τα δεδομένα αυτά προέκυψαν από το πρόγραμμα ενίσχυσης των πληθυσμών που υλοποιεί η ΕΠΒΘ, τοποθετώντας τεχνητές φωλιές και ταΐστρες για τα πουλιά που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.

Ιδιαίτερα θετικό κρίνεται το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των τεχνητών φωλιών χρησιμοποιήθηκε από τα πουλιά, με αρκετές επιτυχημένες αναπαραγωγές, κυρίως από είδη παπαδίτσας. Η χρήση των φωλιών αυξήθηκε κατά 25% σε σχέση με το 2024, γεγονός που αποδίδεται στην εξοικείωση των πουλιών με τις νέες συνθήκες. Οι φωλιές σε περιοχές με λιγότερες ζημιές από τη φωτιά σημείωσαν τα καλύτερα αποτελέσματα, λόγω της μεγαλύτερης παρουσίας ζωντανής βλάστησης και εντόμων.

Παράλληλα, οι ταΐστρες που κατανάλωσαν περισσότερη τροφή βρέθηκαν κοντά σε φωλιές με έντονη δραστηριότητα, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία της υποστηρικτικής παροχής τροφής, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες.

Η αλλαγή στο τοπίο μετά τη φωτιά, με την αύξηση της χαμηλής βλάστησης και τη δημιουργία πιο ανοιχτών ενδιαιτημάτων, έχει προσελκύσει νέα είδη που εκμεταλλεύονται αυτές τις συνθήκες, όπως το σιρλοτσίχλονο, το βλαχοτσίχλονο και ο αετομάχος. Η ΕΠΒΘ επισημαίνει ότι αυτή η εξέλιξη αποτελεί φυσιολογικό στάδιο της μεταπυρικής πορείας του οικοσυστήματος.

Συνολικά, τα δεδομένα της διετίας 2024-2025 δείχνουν ότι το δάσος της Δαδιάς ανακάμπτει σταδιακά. Η αφθονία και η ποικιλότητα των μικρόπουλων καταγράφουν ήπια αλλά σταθερή αύξηση, ενώ η βλάστηση και η εντομοπανίδα επανέρχονται, δημιουργώντας νέες οικολογικές θέσεις για διαφορετικά είδη. Παρά τις δυσκολίες, τα μικρόπουλα παραμένουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, αξιοποιώντας τις τεχνητές φωλιές που τοποθετήθηκαν για τη μεταπυρική περίοδο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΠΒΘ, τα είδη που εξαρτώνται από κλειστές μορφές δάσους παραμένουν περιορισμένα, έως ότου ολοκληρωθεί η πλήρης αποκατάσταση του δάσους της Δαδιάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.