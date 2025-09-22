Με την επιτυχή γέννηση και επιβίωση 27 νεοσσών Μαυρόγυπα ολοκληρώθηκε η φετινή αναπαραγωγική περίοδος του είδους στο Δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), φέτος καταγράφηκαν 47 ζευγάρια που φώλιασαν και γέννησαν αυγά, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ για την περιοχή. Από αυτούς, 27 νεοσσοί κατάφεραν να πετάξουν.

Την περσινή χρονιά, η οποία ήταν η πρώτη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στον Έβρο, είχαν εντοπιστεί 38 ζευγάρια, ενώ πριν από την πυρκαγιά του 2023, ο υψηλότερος αριθμός που είχε καταγραφεί ήταν 36 ζευγάρια, τόσο το 2021 όσο και το 2023. Η φετινή χρονιά καταγράφει τον μεγαλύτερο αναπαραγόμενο πληθυσμό Μαυρόγυπα των τελευταίων 30 ετών, από τότε που ξεκίνησε η συστηματική παρακολούθηση του είδους στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, η σταδιακή αύξηση του πληθυσμού αποδίδεται κυρίως στις μακροχρόνιες προσπάθειες διατήρησης που υλοποιούνται στο Δάσος της Δαδιάς. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν τον περιορισμό της θνησιμότητας από ανθρωπογενή αίτια, την εξασφάλιση επαρκούς διαθεσιμότητας τροφής, καθώς και τη διαχείριση των ενδιαιτημάτων του είδους. Παράλληλα, αντίστοιχες ενισχυτικές προσπάθειες λαμβάνουν χώρα και στη γειτονική Βουλγαρία.

Μέτρα προστασίας και παρακολούθησης

Στο προσεχές διάστημα προγραμματίζεται η παγίδευση πουλιών, συμπεριλαμβανομένων νεαρών που γεννήθηκαν φέτος, με σκοπό την τοποθέτηση πομπών για την καλύτερη παρακολούθηση της μετακίνησής τους. Παράλληλα, ο ΟΦΥΠΕΚΑ σχεδιάζει την εγκατάσταση 20 επιπλέον τεχνητών φωλιών για τον Μαυρόγυπα, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Rhodope Vulture.

Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές είχαν τοποθετηθεί 15 τεχνητές φωλιές, προκειμένου να αντικατασταθούν θέσεις φωλεοποίησης που καταστράφηκαν, αλλά και για να καλυφθούν μελλοντικές απώλειες λόγω κατάρρευσης καμένων δέντρων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

