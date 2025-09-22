Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου: Φέτος πέταξαν 27 νεοσσοί Μαυρόγυπα

Ενισχύεται ο πληθυσμός του Μαυρόγυπα στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, καθώς φέτος καταγράφηκαν 27 νεοσσοί που γεννήθηκαν και πέταξαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του ΟΦΥΠΕΚΑ, ο πληθυσμός του είδους παρουσιάζει σταδιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Τα 47 ζευγάρια Μαυρόγυπα που εντοπίστηκαν φέτος αποτελούν αριθμό-ρεκόρ για τα τελευταία τριάντα χρόνια στο Εθνικό Πάρκο. Συγκριτικά, τα έτη 2021 και 2023 είχαν καταγραφεί 36 ζευγάρια, ενώ πέρυσι ο αριθμός είχε ανέλθει σε 38. Αυτή η σημαντική αύξηση αποδίδεται, σύμφωνα με τον ΟΦΥΠΕΚΑ, στις μακροχρόνιες προσπάθειες περιορισμού της θνησιμότητας από ανθρωπογενή αίτια, στη διασφάλιση επάρκειας τροφής και στη διαχείριση των ενδιαιτημάτων του είδους, με τη συνεργασία αρμόδιων φορέων από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Ενίσχυση υποδομών και δράσεις προστασίας

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς, με την τοποθέτηση 15 τεχνητών φωλιών στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς. Οι φωλιές αυτές υποκαθιστούν τις θέσεις φωλεοποίησης που καταστράφηκαν, καθώς και εκείνες που θα χαθούν σταδιακά λόγω της κατάρρευσης των καμένων δέντρων. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Rhodope Vulture αναμένεται η εγκατάσταση ακόμη είκοσι τεχνητών φωλιών, ενισχύοντας περαιτέρω τη διατήρηση του Μαυρόγυπα στην περιοχή. Για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του είδους, το προσεχές διάστημα προγραμματίζεται παγίδευση πουλιών – μεταξύ αυτών και νεαρών που γεννήθηκαν φέτος – με σκοπό την τοποθέτηση πομπών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

