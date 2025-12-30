Σύμφωνα με την τοπική μετεωρολογική υπηρεσία, την παραμονή των Χριστουγέννων η θερμοκρασία στην Ισλανδία έφτασε τα 20 °C.

Το Seyðisfjörður, μια μικρή πόλη στην ανατολική Ισλανδία, έφτασε τους 19,8 °C στις 24 Δεκεμβρίου. Οι μέσες θερμοκρασίες του Δεκεμβρίου στην Ισλανδία κυμαίνονται μεταξύ -1 °C και 4 °C.

Ήταν μια γενικά ζεστή μέρα: θερμοκρασία 19,7 °C μετρήθηκε στο Bakkagerði στο ανατολικό Borgarfjörður, στην άκρη της ανατολικής πλευράς της χώρας. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί στις 2 Δεκεμβρίου 2019, όταν η θερμοκρασία μετρήθηκε στους 19,7 °C στο Kvískerjar στο Öræfi, στη νοτιοανατολική Ισλανδία.

Ο Birgir Örn Höskuldsson, μετεωρολόγος στο Μετεωρολογικό Γραφείο της Ισλανδίας, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων RÚV ότι οι συνθήκες για το ρεκόρ θερμοκρασίας δημιουργήθηκαν λόγω της παρουσίας θερμού αέρα τροπικής προέλευσης πάνω από τη χώρα. Ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης έλκυε θερμό, υγρό αέρα προς το νότο και εμπόδιζε την είσοδο ψυχρότερου αέρα.

Η Ισλανδία γίνεται όλο και θερμότερη λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη που προκαλείται από την καύση ορυκτών καυσίμων και την έκλυση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Τον Μάιο, καταγράφηκαν ρεκόρ καύσωνα σε ολόκληρη τη χώρα, με περιοχές να είναι 3-4 °C θερμότερες από το συνηθισμένο. Τα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο καταγράφηκαν στο 94% όλων των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργούν τουλάχιστον 20 χρόνια. Η υψηλότερη θερμοκρασία ήταν 26,6 °C στο αεροδρόμιο Egilsstaðir στην ανατολική Ισλανδία στις 15 Μαΐου.

Νωρίτερα φέτος, εντοπίστηκαν για πρώτη φορά κουνούπια στην Ισλανδία, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη καθιστά το περιβάλλον πιο φιλόξενο για τα έντομα. Μέχρι τότε, η χώρα ήταν ένα από τα δύο μόνα μέρη που δεν είχαν πληθυσμό κουνουπιών -το άλλο ήταν η Ανταρκτική.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η περιοχή της Αρκτικής θερμαίνεται με ρυθμό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τον υπόλοιπο πλανήτη, και η Ισλανδία έχει βιώσει ρεκόρ θερμοκρασίας φέτος. Οι παγετώνες έχουν καταρρεύσει και ψάρια από θερμότερα, νότια κλίματα, όπως το σκουμπρί, έχουν βρεθεί στα νερά της χώρας.

