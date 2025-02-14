Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρο Σκυλακάκη, σχέδιο νόμου, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.ΕΥ.Α.) και τις οικείες δημοτικές υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης δικτύων ομβρίων υδάτων.

Ο κ. Σκυλακάκης, δήλωσε:

«Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται η οργανωτική αναδιάρθρωση των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, με απώτερο σκοπό να επιτευχθεί η οικονομική τους εξυγίανση. Σε αυτή την κατεύθυνση δίνουμε σημαντικά, οικονομικά κίνητρα στις ΔΕΥΑ που θα προβούν σε συγχωνεύσεις, καλύπτοντας το 70% των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Με την πιστοποίηση των υπηρεσιών τους, παράλληλα με τις εθελοντικές συγχωνεύσεις, οι Δήμοι είτε οι ίδιοι είτε μέσω των Δημοτικών Επιχειρήσεων που έχουν συστήσει, θα προσφέρουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στους δημότες τους».

Όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΝ, στις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου των Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Επείγουσες Ενεργειακές και Πολεοδομικές Ρυθμίσεις» συμπεριλαμβάνονται οι εξής πρόνοιες:

- Προβλέπεται η οικειοθελής συγχώνευση των υφιστάμενων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), καθώς και των δημοτικών υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

- Προκειμένου να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία των δύο μεγάλων παρόχων ύδατος της χώρας προβλέπονται:

- Η υποχρεωτική απορρόφηση από την Ε.ΥΔ.Α.Π. όλων των παρόχων ύδρευσης και αποχέτευσης της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Κέας, Καρύστου και Κύμης - Αλιβερίου. Ειδικά για τους Δήμους Κυθήρων, Ύδρας, Σπετσών, Τροιζηνίας - Μεθάνων, Κέας, Καρύστου και Κύμης - Αλιβερίου δίνεται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εντός εξαμήνου, η δυνατότητα εξαίρεσης.

- Η υποχρεωτική απορρόφηση παρόχων ύδρευσης και αποχέτευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης από την Ε.Υ.Α.Θ. Έχουν τη δυνατότητα να μην ενταχθούν στην Ε.Υ.Α.Θ., όσες Δ.Ε.Υ.Α. το επιθυμούν, εφόσον προβούν σε εθελοντική συνένωση με όμορη Δ.Ε.Υ.Α.

- Η οικειοθελής απορρόφηση σε Ε.ΥΔ.Α.Π. - Ε.Υ.Α.Θ. παρόχων υπηρεσιών ύδατος που γειτνιάζουν γεωγραφικά ή έχουν ενιαίο υδροδοτικό σύστημα με Ε.ΥΔ.Α.Π. - Ε.Υ.Α.Θ.

- Παρέχονται σημαντικά, οικονομικά κίνητρα για τη συγχώνευση των υφιστάμενων Δ.Ε.Υ.Α. Συγκεκριμένα, επιδοτείται το 70% των οφειλών των Δ.Ε.Υ.Α. που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την 31η Οκτωβρίου 2024 προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.

- Επικαιροποιείται το θεσμικό πλαίσιο και καλύπτεται το νομοθετικό κενό αναφορικά με όλους τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος, με τη θέσπιση κοινών κανόνων, αλλά και με τη ρητή πρόβλεψη υποχρεώσεων που οφείλουν να τηρούν όλοι οι πάροχοι (λ.χ. τιμολογιακή πολιτική, ακατάσχετο υποδομών, κανονισμός λειτουργίας δικτύου, θέματα απαλλοτριώσεων, υποχρέωση σύνταξης σχεδίου ασφάλειας τροφοδοσίας νερού, κ.ά.).

- Ενισχύεται ο ρόλος της Ρ.Α.Α.Ε.Υ, καθώς αναλαμβάνει την αρμοδιότητα να πιστοποιεί τη διαχειριστική επάρκεια των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, ώστε να θεωρηθούν επαρκείς ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, εκδίδοντας αντίστοιχο πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας. Η διαχειριστική επάρκεια περιλαμβάνει τέσσερις τύπους που αφορούν σε:

α. οικονομική βιωσιμότητα, καθημερινή διαχείριση του δικτύου, υλοποίηση έργων συντήρησης των υποδομών και επιδιόρθωσης βλαβών με ίδιους πόρους,

β. είσπραξη των τρεχουσών και ληξιπρόθεσμων οφειλών,

γ. μελέτη και κατασκευή των συγχρηματοδούμενων υποδομών της περιοχής αρμοδιότητας του παρόχου υπηρεσιών ύδατος,

δ. παροχή υπηρεσιών και λειτουργία ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων άλλων παρόχων υπηρεσιών ύδατος, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης και κατασκευής των απαιτούμενων υποδομών.

- Προβλέπεται η υποχρέωση, εντός του 2025, σύνταξης σχεδίου ασφάλειας τροφοδοσίας νερού από τους παρόχους υπηρεσιών ύδρευσης. Αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της διαχειριστικής επάρκειας από την Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

- Διευκολύνεται η διαδικασία ανάθεσης έργων αντιμετώπισης της λειψυδρίας από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ή την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., στην περίπτωση κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας.

- Επιλύονται επιμέρους λειτουργικά ζητήματα ή ερμηνευτικές αμφισημίες των υφισταμένων νόμων, που αφορούν στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. και την Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.ΑΠ. Μεταξύ αυτών είναι: η δικαιοδοσία των Διοικητικών Δικαστηρίων σε διαφορές δημοσίων συμβάσεων, ο τρόπος ανάθεσης της λειτουργίας και συντήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος Πρωτευούσης, η επιτάχυνση της διαδικασίας κάλυψης θέσεων ευθύνης, κ.ά.

- Προβλέπεται η ίδρυση της Εταιρείας 'Αρδευσης Βόλβης - Λαγκαδά Α.Ε., με μετόχους τους Δήμους Βόλβης και Λαγκαδά και την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., στην οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες άρδευσης των οικείων δύο Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με σκοπό τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών άρδευσης.

- Διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε.), ο οποίος ιδρύθηκε με το ν. 5106/2024 (Α' 63), προκειμένου να συντονίζει το σύνολο της άρδευσης στη Θεσσαλία.

Η διαβούλευση πραγματοποιείται μέσω του OpenGov.gr (http://www.opengov.gr/minenv/?p=13560) έως τις 28 Φεβρουαρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

