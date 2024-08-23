Συναγερμός σήμανε χθες στο λιμάνι του Σίδνεϊ όταν εντοπίστηκε παγιδευμένη στα νερά μια νεαρή μεγάπτερη φάλαινα (ή αλλιώς καμπουροφάλαινα).

Αμέσως στήθηκε μία τεράστια επιχείρηση απεγκλωβισμού της με σχοινιά και σημαδούρες και τελικά σήμερα – μετά από 22 ώρες, οι αρχές και οι εθελοντές κατάφεραν να οδηγήσουν πίσω στον ωκεανό το κητώδες θηλαστικό.

WATCH: in an operation which spanned several hours, the NSW National Parks Large Whale Disentanglement Team were able to cut a humpback whale free from a rope and buoys as it passed through the waters of Sydney Harbour.



Η Τζέσικα Φοξ, από τον Οργανισμό Διάσωσης και Έρευνας Κητωδών στην Αυστραλία, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι προσπάθειες για τη διάσωση της φάλαινας ήταν «απίστευτες».

«Δεν είναι ασυνήθιστο για μια φάλαινα να μπαίνει στον Κόλπο του Σίδνεϊ, αλλά το να παγιδεύεται μια φάλαινα στο λιμάνι είναι εξαιρετικά σπάνιο» τόνισε.

Η καμπουροφάλαινα - γνωστή για το τραγούδι της - ζει στους ωκεανούς και τις θάλασσες όλου του κόσμου και είναι η «αγαπημένη» για τον τουρισμό της παρατήρησης φαλαινών.

Οι καμπουροφάλαινες έχουν πτυχώσεις στην κοιλιά τους και τα μεγαλύτερα πτερύγια από οποιαδήποτε άλλη φάλαινα.

Έχουν μήκος 12 με 15 μέτρα περίπου και τα πτερύγιά τους είναι σχεδόν το ένα τρίτο τους.

Μπορεί να τις ξεχωρίσει κανείς από τα μαύρα και άσπρα σχέδια κάτω απ' την ουρά τους, τα οποία είναι μοναδικά για κάθε φάλαινα.

