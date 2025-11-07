Σε αποδόμηση το οδικό δίκτυο που συνδέει με το Σπήλαιο Γρεβενών

Στον νομό Γρεβενών, ο δρόμος που οδηγεί στο χωριό Σπήλαιο βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση.

Κατολισθήσεις βράχων εξαιτίας των καιρικών συνθηκών ολοκληρώνουν μια αποκαρδιωτική εικόνα και συνθέτουν ένα οδικό δίκτυο, επικίνδυνο για κατοίκους και τουρίστες.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε την κατάσταση και συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής, που ζητούν να δοθεί λύση πριν γίνει κάποιο σοβαρό ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

