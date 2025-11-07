Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε αποδόμηση το οδικό δίκτυο που συνδέει με το Σπήλαιο Γρεβενών – Σοβαρός ο κίνδυνος για ατυχήματα

Κατολισθήσεις βράχων εξαιτίας των καιρικών συνθηκών ολοκληρώνουν μια αποκαρδιωτική εικόνα σε οδικό δίκτυο, επικίνδυνο για κατοίκους και τουρίστες

Σε αποδόμηση το οδικό δίκτυο που συνδέει με το Σπήλαιο Γρεβενών

Στον νομό Γρεβενών, ο δρόμος που οδηγεί στο χωριό Σπήλαιο βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση.

Κατολισθήσεις βράχων εξαιτίας των καιρικών συνθηκών ολοκληρώνουν μια αποκαρδιωτική εικόνα και συνθέτουν ένα οδικό δίκτυο, επικίνδυνο για κατοίκους και τουρίστες.

Η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε την κατάσταση και συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής, που ζητούν να δοθεί λύση πριν γίνει κάποιο σοβαρό ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γρεβενά Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark