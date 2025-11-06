Η αποτυχία περιορισμού της παγκόσμιας θέρμανσης σε 1,5°C αποτελεί «ηθική αποτυχία και θανάσιμη αμέλεια», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της συνόδου κορυφής για το κλίμα COP30 στην πόλη Μπελέμ της Βραζιλίας.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είπε ότι ακόμη και μια προσωρινή υπέρβαση θα μπορούσε «να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη καταστροφή και κόστος για κάθε έθνος. Θα μπορούσε να ωθήσει τα οικοσυστήματα πέρα ​​από καταστροφικά και μη αναστρέψιμα σημεία καμπής, να εκθέσει δισεκατομμύρια σε μη βιώσιμες συνθήκες και να ενισχύσει τις απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια».

Είπε επίσης, ότι οι προσπάθειες για τη σταθεροποίηση του κλίματος παρεμποδίζονται από εταιρείες ορυκτών καυσίμων, οι οποίες «εξαπατούν το κοινό και εμποδίζουν την πρόοδο».

Μιλώντας σε αρχηγούς κρατών από περισσότερες από 30 χώρες, ο Γκουτέρες χαρακτήρισε τον στόχο του περιορισμού της παγκόσμιας θέρμανσης σε 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα ως «κόκκινη γραμμή» για έναν κατοικήσιμο πλανήτη.

«Κάθε κλάσμα ενός βαθμού υψηλότερη σημαίνει περισσότερη πείνα, περισσότερους εκτοπισμούς, περισσότερες οικονομικές δυσκολίες και περισσότερες απώλειες ζωών και οικοσυστημάτων. Κάθε χρόνο πάνω από 1,5°C θα πλήξει τις οικονομίες, θα εμβαθύνει τις ανισότητες και θα προκαλέσει μη αναστρέψιμες ζημιές - με τις αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν πληγεί λιγότερο. Αυτό δεν είναι αλληλεγγύη. Είναι ηθική αποτυχία - και θανάσιμη αμέλεια», είπε.

Την Πέμπτη, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός επιβεβαίωσε ότι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία θερμαίνουν τον πλανήτη, έχουν αυξηθεί φτάνοντας επίπεδα ρεκόρ. Ανέφερε ότι το 2025 οδεύει προς το να είναι το δεύτερο ή το τρίτο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ. Και τα 10 θερμότερα έτη στην ιστορία των μετρήσεων έχουν σημειωθεί την τελευταία δεκαετία.

Ο Γκουτέρες δήλωσε ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά δεν είναι αρκετή λέγοντας ότι πολλά έθνη έχουν υποβάλει πιο φιλόδοξα σχέδια για τη μείωση των εκπομπών. Όπως είπε οι βιομηχανίες πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα είναι αυτές που εμποδίζουν την αλλαγή. Υπογράμμισε ότι αυτές οι εταιρείες διεκδικούσαν τεράστιες επιδοτήσεις και πολιτική υποστήριξη και τις χρησιμοποίησαν εις βάρος όλων των άλλων.

«Δαπανώντας δισεκατομμύρια σε λόμπινγκ, εξαπατούν το κοινό και παρεμποδίζουν την πρόοδο. Αυτό δεν είναι απλώς κοντόφθαλμο. Είναι αυτοκαταστροφικό. Ένα στοίχημα στα ορυκτά καύσιμα είναι ένα στοίχημα κατά της ανθρωπότητας - και κατά των δικών σας οικονομιών. Κάθε δολάριο που δαπανάται σε επιδοτήσεις για ορυκτά καύσιμα είναι ένα δολάριο που εκτρέπεται από την υγεία και το κοινό μας μέλλον», τόνισε.

