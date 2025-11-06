Κάθε πτυχή του τυφώνα Μελίσα, της πιο ισχυρής καταιγίδας που έπληξε ποτέ την Τζαμάικα, επιδεινώθηκε από την κλιματική κρίση, σύμφωνα με μια ομάδα επιστημόνων.

Ο Μελίσα προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές όταν έπληξε την Τζαμάικα ως τυφώνας κατηγορίας 5 στις 28 Οκτωβρίου, με ανέμους που έφταναν τα 185 μίλια/ώρα.

Η δύναμη των ανέμων του τυφώνα Μελίσα είναι πλέον πέντε φορές πιο συχνή λόγω της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με την έρευνα, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Η καταιγίδα «σάρωσε» σπίτια, επιχειρήσεις, καλλιέργειες και μέσα διαβίωσης, προκαλώντας ζημιές που εκτιμώνται σε ποσοστό ισοδύναμο με περίπου το ένα τρίτο του ΑΕΠ του νησιωτικού έθνους.

Ο τυφώνας εκτόπισε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους καθώς συνέχισε προς την Κούβα, με τους άγριους ανέμους του να προκαλούν ζημιές μέχρι τη Δομινικανή Δημοκρατία και την Αϊτή με αποτέλεσμα τουλάχιστον 61 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Η άγρια ​​δύναμη του τυφώνα Μελίσσα επιδεινώθηκε από την υπερθέρμανση του αέρα και του ωκεανού, που προκλήθηκε από τις εκπομπές που παγιδεύουν τη θερμότητα και προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με μια διεθνή ομάδα επιστημόνων.

Η κλιματική αλλαγή αύξησε τις μέγιστες ταχύτητες ανέμου του τυφώνα Μελίσσα κατά 7% και τις ακραίες βροχοπτώσεις κατά 16%, σύμφωνα με την ομάδα του World Weather Attribution, μιας κοινοπραξίας 20 ερευνητών από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία, τη Δομινικανή Δημοκρατία, την Ολλανδία, την Τζαμάικα και την Κούβα.

Γεγονότα όπως οι πέντε ημέρες καταρρακτωδών βροχοπτώσεων στην Τζαμάικα από τον τυφώνα Μελίσα είναι πλέον περίπου πιθανά 30% πιο έντονα και διπλάσια λόγω της αλλαγής του κλίματος, το οποίο είναι περίπου 1,3 βαθμούς Κελσίου θερμότερο, παγκοσμίως, από τον προβιομηχανικό μέσο όρο, σύμφωνα με την ανάλυση.

Η θέρμανση του πλανήτη έχει κάνει τις ατμοσφαιρικές και θαλάσσιες συνθήκες πίσω από τέτοια ακραία φαινόμενα έξι φορές πιο πιθανές.

«Αυτό που βλέπουμε με τον τυφώνα Μελίσα και άλλες πρόσφατες ισχυρές καταιγίδες είναι ότι γίνονται τόσο έντονες που σύντομα θα ωθήσουν εκατομμύρια ανθρώπους πέρα ​​από τα όρια προσαρμογής», δήλωσε η Φρεντερίκε Ότο, επιστήμονας για το κλίμα στο Imperial College London και μία από τους συγγραφείς της μελέτης.

«Αν δεν σταματήσουμε να καίμε άνθρακα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, θα βλέπουμε όλο και περισσότερες χώρες να φτάνουν σε αυτά τα όρια».

Ο τυφώνας Μελίσα είναι απλώς το τελευταίο παράδειγμα μιας μεγάλης καταιγίδας που ξαφνικά ενισχύεται με ασυνήθιστη ταχύτητα. Αυτή η «ταχεία εντατικοποίηση» ήταν ιδιαίτερα έντονη με αυτόν τον τυφώνα, με τις ταχύτητες των ανέμων της Μελίσα να εκτοξεύονται από 68 μίλια/ώρα σε 139 μίλια/ώρα σε μόλις μία ημέρα.

Αυτή η διαδικασία είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός θερμαινόμενου κλίματος, σύμφωνα με τους επιστήμονες, με τις καταιγίδες να «τροφοδοτούνται» από τη θερμότητα στον ωκεανό και την ατμόσφαιρα και γίνονται πιο έντονες. Ο Μελίσα «σέρνονταν» αργά πάνω από θάλασσες που ήταν σχεδόν 1,5 βαθμός Κελσίου θερμότερες από το κανονικό, αποκτώντας μια άγρια ​​δύναμη με την οποία στη συνέχεια «σάρωσε» την Τζαμάσια.

«Η καταστροφική άφιξη του τυφώνα Μελίσα στην Τζαμάικα δεν είναι μια ανωμαλία, είναι το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο» (σ.σ. η έγκαιρη προειδοποίηση για έναν κίνδυνο), δήλωσε η Τζάγιακα Κάμπελ, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο των Δυτικών Ινδιών, στην Τζαμάικα.

«Όταν μια καταιγίδα μπορεί να ενταθεί εκρηκτικά από 70 σε 185 μίλια/ώρα σε λιγότερο από τρεις ημέρες πάνω από τα νερά των ωκεανών που είναι 1,5 βαθμό Κελσίου θερμότερα από το κανονικό, γινόμαστε μάρτυρες της επικίνδυνης νέας πραγματικότητας του θερμαινόμενου κόσμου μας».

Το τεράστιο έργο του καθαρισμού και της ανοικοδόμησης μετά από μια καταιγίδα που προκάλεσε ζημιές περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Τζαμάικα έχει αναδείξει για άλλη μια φορά το επίμαχο ζήτημα της διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα. Για χρόνια, οι αναπτυσσόμενες, ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή χώρες παρότρυναν τα πλουσιότερα έθνη να συνεισφέρουν κεφάλαια για να τις βοηθήσουν με τους καύσωνες, τις καταιγίδες και τις ξηρασίες.

Την επόμενη εβδομάδα, οι χώρες θα συναντηθούν για τις ετήσιες συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα στο Μπελέμ της Βραζιλίας, για να συζητήσουν ξανά για τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Τον Σεπτέμβριο, πριν από τον τυφώνα Μελίσα, ο Άντριου Χόλνες, πρωθυπουργός της Τζαμάικα, δήλωσε στους ηγέτες στον ΟΗΕ ότι οι συνεισφορές σε ένα ταμείο για την ενίσχυση χωρών που βρίσκονται σε κίνδυνο όπως η δική του είναι μέχρι στιγμής «κατάφωρα ανεπαρκείς».

«Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για το κλίμα, αναγνωρίζοντας ότι η προσαρμογή είναι απαραίτητη για την επιβίωση των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών», είπε.

