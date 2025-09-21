Διεξάγεται στο Καστελόριζο το 2ο διεθνές συνέδριο "Smart Islands" για την ενίσχυση και ανάπτυξη των μικρών νησιών

Με επίκεντρο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και την αποτροπή της ερημοποίησης κρίσιμων περιοχών, όπως τα ακριτικά νησιά, διεξάγεται στο Καστελόριζο (20-21 Σεπτεμβρίου) το 2ο διεθνές συνέδριο Smart Islands για τη στήριξη και ανάπτυξη των μικρών νησιών. Το συνέδριο συνδιοργανώνουν ο Διεθνής Ελληνικός Σύνδεσμος (International Hellenic Association - IHA) και οι Δήμοι Μεγίστης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Καλυμνίων και Κηφισιάς, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, εκπρόσωποι ομογενειακών οργανώσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αγοράς, αλλά και κάτοικοι και απόδημοι του νησιού, αντάλλαξαν απόψεις και ανέπτυξαν προτάσεις για άμεσες λύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, το νερό, η εκπαίδευση, η περίθαλψη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η προσβασιμότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα θετικά αποτελέσματα του 1ου συνεδρίου Smart Islands το 2024 στην Ψέριμο, τα οποία επιβεβαιώθηκαν και από τους συνέδρους. Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, Θεόδωρος Σπαθόπουλος, εξήρε τη συμβολή του απόδημου Ελληνισμού, τονίζοντας τη διαχρονική του στήριξη σε κρίσιμες εθνικά περιοχές. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας στα μικρά νησιά, επισημαίνοντας τη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σύνδεση της τεχνολογίας με την κοινωνική και οικονομική πρόοδο. Όπως ανέφερε, «τα “έξυπνα” νησιά μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα πράσινης ανάπτυξης και ανθεκτικότητας». Ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, παρουσίασε τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των μικρών νησιών. Χαιρετισμούς απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κροκίδης και η πρέσβης της Αυστραλίας στην Ελλάδα Άλισον Ντούνκαν. Στον χαιρετισμό του, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Παππάς, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των φορέων για την εξεύρεση λύσεων που θα προσφέρουν ίσες ευκαιρίες και στήριξη στα μικρά, απομακρυσμένα νησιά. Ο δήμαρχος Καλύμνου, Γιάννης Μαστροκούκκος, μέσω της αντιδημάρχου Πόπης Κουτούζη, αναφέρθηκε στο επιτυχές παράδειγμα συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ψέριμο. Τόνισε πως σήμερα οι κάτοικοι απολαμβάνουν καλύτερες υποδομές και υπηρεσίες, ενώ υλοποιείται ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για το νησί. Ικανοποίηση για τη συνδιοργάνωση του συνεδρίου εξέφρασε ο δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Α’ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο οποίος ευχαρίστησε τους συνδιοργανωτές και επεσήμανε τον πολιτικό χαρακτήρα ενότητας και ευθύνης που έχει το συνέδριο. Υπογράμμισε πως η ακριτική νησιωτικότητα και το δημογραφικό πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της κεντρικής διοίκησης και πρότεινε την «υιοθέτηση» μικρών νησιών από μεγάλους δήμους. Ο δήμαρχος Πλατανιά και μέλος της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννης Μαλανδράκης, εξέφρασε την πρόθεση των μεγάλων δήμων της Κρήτης να παρέχουν σταθερή στήριξη σε μικρούς δήμους, όπως ο Δήμος Μεγίστης-Καστελόριζου, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών. Ο δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, δήλωσε την ετοιμότητα του δήμου να συμβάλει σε αποφάσεις για το νησί, αλλά και στην εκπόνηση τεχνικών μελετών, όπως η κατασκευή ελικοδρομίου στην Ψέριμο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία για την ανακατασκευή της πλατείας Φυλής και την επέκταση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Καστελόριζο, καθώς και διερεύνηση κατασκευής χώρου υποστήριξης στη νήσο Ρω. Ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτετζίδης, χαρακτήρισε ηθική υποχρέωση και ευθύνη τη στήριξη της ακριτικής περιοχής, τονίζοντας τη σημασία των μικρών νησιών για τα εθνικά σύνορα. Πρότεινε ένα εθνικό σχέδιο «υιοθεσίας» μικρών νησιών, με στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών τους και την προσέλκυση νέων κατοίκων. Στα προβλήματα των μικρών νησιών, όπως η μείωση πληθυσμού, η υπογεννητικότητα, το αυξημένο κόστος ενέργειας και μεταφορών, καθώς και η πίεση υποδομών λόγω υπερτουρισμού, αναφέρθηκε ο αντιδήμαρχος Σύμης Νικήτας Γρύλλης, προτείνοντας θεσμική κατοχύρωση ειδικών πόρων, ενίσχυση υπηρεσιών και ευελιξία στις λύσεις έξυπνης ανάπτυξης. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι τοποθετήσεις νεαρών κατοίκων, όπως ο 22χρονος Νικόλαος Καραβέλαντζης, που μίλησε για τα όνειρα και τις δυσκολίες των νέων στα ακριτικά νησιά, ζητώντας ενότητα και δράση για να παραμείνουν στον τόπο τους. Παρόμοια ήταν και η τοποθέτηση μαθητή του τοπικού Λυκείου, ο οποίος εξέφρασε τον προβληματισμό του για το μέλλον στο νησί. Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες δήμαρχοι και ο γ.γ. Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος επισκέφθηκαν τη νήσο Ρω, όπου σε τελετή απέτισαν φόρο τιμής στο μνημείο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της γνωστής Κυράς της Ρώ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.