Κριμαία: Τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή από πετρελαιοκηλίδα 25 χιλιομέτρων

Για πρώτη φορά Ρώσοι περιβαλλοντολόγοι επιβεβαιώνουν την τεράστια οικολογική καταστροφή που έχει προκληθεί στην Κριμαία μετά την βύθιση 2 τάνκερ στα στενά του Κερτς (το σημείο που ενώνεται ο Εύξεινος Πόντος με τη Θάλασσα του Αζόφ), πριν από περίπου ένα μήνα.

Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ότι η πετρελαιοκηλίδα εκτείνεται πλέον σε μήκος 25 χιλιομέτρων, τόσο στη Μαύρη Θάλασσα όσο και τη Θάλασσα του Αζόφ, και είναι πλεόν ορατή από το διάστημα.

Δορυφορικές εικόνες που εξετάστηκαν από το BBC Verify στις 10 Ιανουαρίου - οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης - έδειξαν μια τεράστια πετρελαιοκηλίδα να διατρέχει το στενό, μήκους τουλάχιστον 25 χιλιομέτρων (15 μίλια). Μια δεύτερη, μικρότερη κηλίδα μήκους περίπου 5,7 χιλιομέτρων (3,5 μίλια) είναι επίσης ορατή.

Ο Βίκτορ Ντανίλοφ, επικεφαλής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημώνς (RAS), χαρακτήρισε τη διαρροή πετρελαίου τη χειρότερη «περιβαλλοντική καταστροφή» της χώρας του 21ου αιώνα.

Μέχρι και 5.000 τόνοι πετρελαίου έχουν πλέον διαρρεύσει στην θάλασσα και ρωσικά συνεργεία εργάζονται νυχθημερόν για να καθαρίσουν τις ακτές από το μαζούτ και στις δύο πλευρές του Κόλπου της Κριμαίας.

Σε δήλωση του στο BBC Verify, εκπρόσωπος της Greenpeace εκτίμησε ότι το πετρέλαιο από τη διαρροή καλύπτει συνολική έκταση έως και 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον Ντανίλοφ, η πετρελαιοκηλίδα θα μπορούσε «μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου να φτάσει στην Οδησσό» στη νότια Ουκρανία. Μάλιστα, «δεν μπορεί να αποκλειστεί» ότι θα ταξιδέψει μέχρι τις ακτές της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

