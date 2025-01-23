Το αγριόγατο της λίμνης Κερκίνη: «Το μόνο άγριο αιλουροειδές στην Ελλάδα»

Εναν αγριόγατο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός στη λίμνη Κερκίνη, κατά τη διάρκεια απογραφής υδρόβιων πουλιών.

Σύμφωνα με τον φορέα διαχείρισης της λίμνης, πρόκειται για το μοναδικό άγριο αιλουροειδές με επιβεβαιωμένη παρουσία στον ελλαδικό χώρο.

«Ίσως από τις πιο όμορφες στιγμές των Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων Υδρόβιων Πουλιών στην Κερκίνη να ήταν η συνάντηση ... με ένα πανέμορφο θηλαστικό! Αγριόγατος (Felis silvestris) το μοναδικό άγριο αιλουροειδές με επιβεβαιωμένη παρουσία στον Ελλαδικό χώρο!», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση που συμπεριλαμβάνει μερικές φωτογραφίες του πανέμορφου ζώου.

Πηγή: skai.gr

