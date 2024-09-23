Σε ηλικία μόλις 9 μηνών, ο Πέστο (Pesto) είναι μία «κινούμενη πουπουλένια μηχανή περιττωμάτων» και διασημότητα στο Sea Life Aquarium της Μελβούρνης στην Αυστραλία.

Ο μικρούλης βασιλικός πιγκουίνος ζυγίζει ήδη 22,5 κιλά κι είναι ψηλότερος από τους γονείς του. Ο Πέστο τρώει περίπου 30 ψάρια την ημέρα – διπλάσια ποσότητα από τον μέσο ενήλικο πιγκουίνο και - καθώς είναι ακόμα μωρό - παίρνει και συμπληρωματική τροφή από τους γονείς του.

Ο ενήλικος βασιλικός πιγκουίνος έχει ύψος από 70 εκατοστά μέχρι 1 μέτρο και ζυγίζει από 9,3 έως 18 κιλά.

Όλο αυτό το φαγητό έχει ως αποτέλεσμα να κάνει «κακά» κάθε 15 λεπτά, δημιουργώντας «πονοκέφαλο» στους φύλακες της περιοχής των πιγκουίνων, που πρέπει συνεχώς να καθαρίσουν τον χώρο.

Όλα αυτά όμως σε λίγο θα αλλάξουν καθώς ο Πέστο σύντομα θα ενηλικιωθεί - εχει αρχίσει να ήδη να χάνει τα μωρουδίστικα φτερά του και θα ξεκινήσει μαθήματα κολύμβησης με τον μπαμπά του.

«Μερικές φορές γίνονται αρκετά ανεξάρτητοι έφηβοι, οπότε ίσως είναι έτοιμος για τη φάση του κακού παιδιού. Ελπίζω να διατηρήσει κάποια από την ιδιόμορφη προσωπικότητά του και ελπίζω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε τις περιπέτειες του καθώς γίνεται μέρος της αποικίας», δήλωσε συγκινημένος στο CNN ο Smale, φύλακας του τομέα των πιγκουίνων από το 2018.

Ο βασιλικός πιγκουίνος είναι το δεύτερο σε μέγεθος είδος πιγκουίνου μετά τον αυτοκρατορικό πιγκουίνο. Ζει και αναπαράγεται στην Παταγονία και στις υποανταρκτικές νήσους της Γης.

Ο μικρός βασιλικός πιγκουίνος είναι πολύ διαφορετικός στην εμφάνιση, με το μακρύ του ράμφος και το σκούρο καφέ πτέρωμά του, από τον κυρίως γκρίζο νεαρό αυτοκρατορικό, που έχει μαύρη και άσπρη «μάσκα».

Μόλις ομως αλλάξει το νεανικό του καφετί φτέρωμα, ο νεαρός βασιλικός πιγκουίνος μοιάζει με τον ενήλικο, απλώς είναι λίγο λιγότερο πολύχρωμος.

Πηγή: skai.gr

