Σε ένα νησί ανεμοδαρμένης τούντρας στη Βερίγγειο θάλασσα, εκατοντάδες μίλια μακριά από το κέντρο της Αλάσκας, ένας κάτοικος, ενώ καθόταν έξω από το σπίτι του είδε - είναι αλήθεια;, το είδε όντως;- Λοιπόν, είναι σχεδόν βέβαιος ότι το είδε.

Έναν αρουραίο.

Ε και;

Σε πολλά μέρη ανά τον κόσμο, δε θα τράβαγε ιδιαίτερα την προσοχή η φερόμενη θέαση ενός αρουραίου. Ωστόσο, προκάλεσε σάλο στο νησί St. Paul, που είναι μέρος των Pribilof Islands που μερικές φορές αποκαλείται «Γκαλαπάγκος του Βορρά», σύμφωνα με το The Associated Press.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι αρουραίοι που στοιβάζονται σε σκάφη μπορούν γρήγορα να κατοικήσουν και να κατακλύσουν απομακρυσμένα νησιά, καταστρέφοντας πληθυσμούς πτηνών τρώγοντας αυγά, νεοσσούς ή ακόμα και ενήλικες και ανατρέποντας τα κάποτε ζωντανά οικοσυστήματα.

Με όπλο το φυστικοβούτυρο στην αναζήτηση του αρουραίου

Λίγο μετά τη λήψη της αναφοράς του κατοίκου τον Ιούνιο, οι υπεύθυνοι της άγριας ζωής έφτασαν στο συγκρότημα διαμερισμάτων και σύρθηκαν μέσα στα χόρτα, γύρω από το κτίριο και κάτω από τη βεράντα, αναζητώντας ίχνη, σημάδια από μάσημα ή περιττώματα. Δόλωσαν παγίδες με φυστικοβούτυρο και έστησαν κάμερες για να καταγράψουν οποιαδήποτε επιβεβαίωση της ύπαρξης του αρουραίου - αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει στοιχεία.

«Γνωρίζουμε - επειδή το έχουμε δει αυτό σε άλλα νησιά και σε άλλες τοποθεσίες στην Αλάσκα και σε όλο τον κόσμο - ότι οι αρουραίοι αποδεκατίζουν απολύτως τις αποικίες θαλάσσιων πτηνών, επομένως η απειλή δεν είναι κάτι απλό για την τοπική κοινότητα», δήλωσε η Lauren Divine, διευθύντρια της κοινότητας Aleut του γραφείου διατήρησης του οικοσυστήματος του νησιού St. Paul.

Το Νησί των Αρουραίων

Το άγχος στο νησί St. Paul είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη εν μέσω μακροχρόνιων προσπαθειών για την απομάκρυνση ή την εξόντωση των μη ιθαγενών αρουραίων από μερικά από τα πιο απομακρυσμένα, αλλά οικολογικά ποικιλόμορφα νησιά στην Αλάσκα και σε όλο τον κόσμο.

Τα τρωκτικά έχουν αφαιρεθεί με επιτυχία από εκατοντάδες νησιά σε όλο τον κόσμο - συμπεριλαμβανομένου ενός στην αλυσίδα των Αλεούτιων της Αλάσκας που ήταν παλαιότερα γνωστό ως «Νησί των Αρουραίων», σύμφωνα με την Υπηρεσία Ψαριών και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ. Όμως τέτοιες προσπάθειες μπορεί να διαρκέσουν χρόνια και να κοστίσουν εκατομμύρια δολάρια, επομένως η πρόληψη θεωρείται η καλύτερη άμυνα.

Ο αρουραίος-φάντασμα

Γύρω από τις ανεπτυγμένες περιοχές του St. Paul, οι αξιωματούχοι έχουν τοποθετήσει τεμάχια κεριού σχεδιασμένα να καταγράφουν τυχόν ενδεικτικά δαγκώματα. Μερικά από τα μπλοκ είναι κατασκευασμένα με υπεριώδες υλικό, το οποίο επιτρέπει σε επιθεωρητές οπλισμένους με μαύρα φώτα να αναζητούν λαμπερά περιττώματα.

Ζήτησαν επίσης από τους κατοίκους να είναι σε επιφυλακή για τυχόν τρωκτικά και ζητούν άδεια να φέρουν από το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ ένα σκύλο στο νησί για να μυρίσει τυχόν αρουραίους. Οι σκύλοι κατά τα άλλα απαγορεύονται από τα Pribilofs για να προστατεύσουν τις φώκιες.

Δεν υπήρξαν ίχνη αρουραίων από την αναφερόμενη παρατήρηση αυτό το καλοκαίρι, αλλά το κυνήγι και η αυξημένη κατάσταση επαγρύπνησης είναι πιθανό να επιμείνουν για μήνες.

Η Divine παρομοίασε την αναζήτηση με την προσπάθεια να βρεις βελόνα στα άχυρα «και χωρίς να γνωρίζεις αν υπάρχει καν βελόνα».

Η κοινότητα των περίπου 350 ατόμων — συγκεντρωμένη στο νότιο άκρο ενός νησιού που χαρακτηρίζεται από κυματιστούς λόφους, περιτριγυρισμένο από γκρεμούς και καταιγίδες — έχει από καιρό ένα πρόγραμμα επιτήρησης τρωκτικών που περιλαμβάνει παγίδες αρουραίων κοντά στο αεροδρόμιο και σε αναπτυγμένες παραθαλάσσιες περιοχές όπου σκάφη φτάνουν, σχεδιασμένα για να ανιχνεύουν ή να σκοτώνουν τυχόν αρουραίους που μπορεί να εμφανιστούν.

Ωστόσο, χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος για να πιαστεί ο τελευταίος γνωστός αρουραίος στο St. Paul, ο οποίος πιστεύεται ότι πήδηξε από φορτηγό. Βρέθηκε νεκρό το 2019. Αυτό υπογραμμίζει γιατί ακόμη και μια αβάσιμη παρατήρηση λαμβάνεται τόσο σοβαρά υπόψη, είπε η Divine.

tufted puffins(είδος πουλιού)

Από την εξόντωση των αρουραίων, οι ερευνητές βρήκαν ότι τα ιθαγενή πουλιά επωφελούνται, ακόμη και βρήκαν επιπλέον είδη που πιστεύεται ότι έχουν εξαφανιστεί από τους αρουραίους. Το νησί είναι για άλλη μια φορά γνωστό με το όνομα που αρχικά δόθηκε από τον λαό Unangan που κατάγεται από τους Αλεούτιους: Hawadax. Οι ερευνητές βρήκαν tufted puffins(είδος πουλιού), να σκάβουν λαγούμια στις άκρες των βράχων και είναι ανυπεράσπιστοι απέναντι σε αρουραίους, καθώς και φωλιές αετών και γερακιών.

