Ένα απόγευμα καλοκαιριού του 2019, ο Zach Sheldon παρακολούθησε τεράστια κομμάτια πάγου να αποκόπτονται από τον Παγετώνα Valdez στην Αλάσκα και να χάνονται στη λίμνη από κάτω, σύμφωνα με το CNN.

Το επόμενο πρωί, ο έμπειρος ξεναγός οδήγησε το γκρουπ στην κορυφή του παγετώνα για να δουν το αποτέλεσμα της πτώσης των πάγων. Όμως καθώς κοιτούσε κάτω τον διασκορπισμένο πάγο στο νερό, παρατήρησε κάτι. Αμέσως είπε στους τουρίστες να κάνουν πίσω.

Δύο πτώματα ήταν κρεμασμένα από ένα κανό και ένα τρίτο βρισκόταν περίπου 45 μέτρα μακριά. Βρίσκονταν αγωνιωδώς κοντά στην άκρη του παγετώνα και σε ασφαλές σημείο αλλά παγιδεύτηκαν από τον πάγο, τη λάσπη και συντρίμμια, δήλωσε ο Sheldon, ο ιδιοκτήτης της Alaska Guide Company.

Τα θύματα, που τελικά αναγνωρίστηκαν ως δύο Γερμανοί και ένας Αυστριακός, έκαναν βαρκάδα στη λίμνη Valdez. Ο Sheldon πιστεύει ότι ήρθαν πιο κοντά στον παγετώνα για να απολαύσουν το ασυνήθιστο μπλε χρώμα του πάγου, χωρίς να συνειδητοποιήσουν ότι η εντυπωσιακή απόχρωση ήταν ένα προειδοποιητικό σημάδι ότι ο παγετώνας επρόκειτο να σπάσει.

Mendenhall Glacier

Ένα ταξίδι τελευταίας ευκαιρίας

Οι τρεις άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στην Αλάσκα είναι μόνο λίγοι από αυτούς που πέθαναν σε ταξίδια για να δουν τους παγετώνες του κόσμου που έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Ο αριθμός των θανάτων μπορεί να είναι σχετικά μικρός, αλλά κάθε τραγωδία αφηγείται μια ιστορία για ένα μεταβαλλόμενο και πιο επικίνδυνο τοπίο.

Ο τουρισμός στους παγετώνες έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Ο πάγος προσελκύει τον κόσμο για πολλούς λόγους: να εκπληρώσουν ένα όνειρο από τη λίστα πραγμάτων που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, να έρθουν κοντά σε ένα συγκλονιστικό φυσικό φαινόμενο ή απλώς αναζητώντας μια περιπέτεια. Ωστόσο, αναδύεται και ένα επιπλέον κίνητρο, να δουν τους παγετώνες πριν εξαφανιστούν.

«Δεν μπορώ να ξεπεράσω πόσο γρήγορα εξαφανίζεται», είπε. Ωστόσο, ενώ το τοπίο συρρικνώνεται, οι τουρίστες αυξάνονται. Η ζήτηση για τις περιοδείες του αυξάνεται περίπου 20% έως 30% κάθε χρόνο, είπε ο Sheldon.

Λέγεται «τελευταία ευκαιρία για τουρισμό» και είναι μια αγορά με προοπτική εξέλιξης, δήλωσε η Τζάκι Ντόσον, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Οτάβα που έχει ερευνήσει το φαινόμενο.

Ωστόσο, όσο περισσότερο λιώνουν οι πάγοι τόσο πιο επικίνδυνοι γίνονται.

«Είναι ένα περίπλοκο μέρος για επίσκεψη», είπε ο Garðar Hrafn Sigurjonsson, οδηγός βουνού, ο οποίος μίλησε εκ μέρους της Ένωσης Οδηγών Βουνού της Ισλανδίας. «Το τοπίο αλλάζει τόσο γρήγορα που μπορείς να δεις κάτι διαφορετικό από χρόνο σε χρόνο».

Η συντριπτική πλειοψηφία των ξεναγών δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια, είπε στο CNN, «αλλά εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε ένα πολύ ασταθές στοιχείο».

Ταξίδια με μοιραία κατάληξη

Τον περασμένο μήνα, ένας Αμερικανός τουρίστας πέθανε όταν μια σπηλιά πάγου κατέρρευσε στον παγετώνα Breiðamerkurjökull στην Ισλανδία. Ταρακούνησε τη χώρα, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Οι εταιρείες σταμάτησαν τις καλοκαιρινές περιηγήσεις σε σπήλαια πάγου και οι αρχές εξετάζουν νέους κανονισμούς ασφαλείας.

Αλλά ακόμη και με τις καλύτερες προθέσεις, είναι πιθανό να υπάρξουν περισσότερα ατυχήματα και θάνατοι, είπε η Ντόσον, «επειδή όλα είναι λιγότερο προβλέψιμα».

παγετώνας Marmolada

Μια μέρα καλοκαιριού το 2018, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κάνοντας πεζοπορία στους παγετώνες της Αλάσκας. Μια 32χρονη γυναίκα πέθανε αφού χτυπήθηκε από κομμάτια πάγου που έπεσαν από τον παγετώνα Βύρωνα. Στα ανατολικά, κοντά στην πόλη Valdez, ένα 5χρονο αγόρι που έκανε πεζοπορία με την οικογένειά του στον παγετώνα Worthington έχασε τη ζωή του αφού χτυπήθηκε από βράχο.

Τον Ιούλιο του 2022, περίπου 64.000 μετρικοί τόνοι νερού, βράχου και πάγου αποκόπηκαν από τον παγετώνα Marmolada στη βόρεια Ιταλία. Η χιονοστιβάδα που ακολούθησε σκότωσε 11 άτομα που πεζοπορούσαν σε δημοφιλές μονοπάτι.

