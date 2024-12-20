Ένα αμφίβιο ποντίκι με πόδια που έχει πλέγματα και ένα ασυνήθιστο ψάρι με κεφάλι που έχει πιτσιλιές είναι μεταξύ των δύο πλέον νέων ειδών που ανακαλύφθηκαν από επιστήμονες σε μια απομακρυσμένη περιοχή του τροπικού δάσους του Αμαζονίου του Περού.

Όπως μεταδίδει το nbcnews, μια αποστολή του 2022 στη βορειοδυτική περιοχή Alto Mayo του Περού, η οποία είναι πυκνά δασωμένη, κατέγραψε τουλάχιστον 27 νέα είδη, σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της Conservation International.

Στα νέα είδη προστίθενται και άλλα 48 είδη που είναι δυνητικά νέα στην επιστήμη, αλλά απαιτούν περαιτέρω ανάλυση, αναφέρει η έκθεση.

«Συνολικά, η ομάδα RAP εντόπισε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας που ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες, δεδομένου ότι οι περισσότερες τοποθεσίες μελέτης βρίσκονταν κοντά σε κοινότητες και πόλεις», υπογραμμίζει η έκθεση, προσθέτοντας ότι τα ευρήματα «τονίζουν τη σημασία των προσπαθειών έρευνας και διατήρησης σε τοπία κυριαρχούμενα από τον άνθρωπο».

Εκτός από το αμφίβιο ποντίκι και το ασυνήθιστο γατόψαρο, οι επιστήμονες ανακάλυψαν επίσης έναν άλλο τύπο ποντικιού με σκληρή, αγκαθωτή γούνα, έναν σκίουρο που έχει μακρινή σχέση με άλλους γνωστούς στην επιστήμη, καθώς και μια νέα νυχτερίδα και πολλά είδη ψαριών, πεταλούδων και αμφίβιων.

Αν και αυτή είναι η πρώτη έκθεση στην οποία οι επιστήμονες έχουν περιγράψει αυτά τα είδη, οι αυτόχθονες ομάδες της περιοχής που βοήθησαν τους επιστήμονες στην εργασία τους έχουν εκτενή γνώση για πολλά από αυτά, δήλωσε ο Trond Larsen, επικεφαλής του Προγράμματος Ταχείας Αξιολόγησης της Conservation International και ένας από τους συντάκτες της έκθεσης.

«Ήταν πραγματικά φανταστικό να συνεργάζομαι τόσο στενά με τους ανθρώπους των Awajun. Έχουν εκτεταμένες παραδοσιακές γνώσεις για τα δάση, τα ζώα και τα φυτά», είπε ο Larsen στο Reuters.

Η έκθεση τεκμηριώνει επίσης 49 είδη που χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης - την παγκόσμια Αρχή για το θέμα - συμπεριλαμβανομένων δύο τύπων πιθήκων που απειλούνται με εξαφάνιση.

Σε ενότητα που περιγράφει τις ανθρώπινες δραστηριότητες που συμβάλλουν στη μείωση πολλών από τα σπάνια είδη που αναφέρονται στην έκθεση, οι συγγραφείς έγραψαν ότι «οι απειλές που περιλαμβάνουν την αποψίλωση των δασών, την επέκταση της γεωργίας και την υπερεκμετάλλευση (π.χ. παράνομο κυνήγι και ψάρεμα) συνεχίζονται στο τοπίο του Alto Mayo».

Πηγή: skai.gr

