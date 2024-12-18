Αντιμέτωπη με μια από τις χειρότερες οικολογικές καταστροφές που έπληξαν την περιοχή εδώ και χρόνια βρίσκεται η Μαύρη Θάλασσα καθώς η πετρελαιοκηλίδα που έχει προκληθεί μετά τη βύθιση δύο ρωσικών τάνκερ έχει μολύνει μεγάλο τμήμα των αμμώδη ακτών της κατά μήκος της ρωσικής ακτογραμμής της μολύνοντας τον αέρα και απειλώντας την άγρια ​​ζωή.

Περίπου 4.000 εθελοντές καθαρίζουν τις παραλίες κοντά στο θέρετρο της Ανάπα από τη διαρροή των δύο δεξαμενόπλοιων, τα οποία υπέστησαν ζημιές από μια καταιγίδα την Κυριακή, σύμφωνα με τοπική ειδική ομάδα.

Το υπουργείο έκτακτης ανάγκης είπε ότι η επιχείρηση καθαρισμού εκτείνεται κατά μήκος 49 χιλιομέτρων (30 μίλια) ακτογραμμής.

Πολλά βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πουλιά να πέφτουν στο λάδι, να χτυπούν τα φτερά τους και να αγωνίζονται να πετάξουν. Μαύρες κηλίδες λαδιού ήταν επίσης ορατές κατά μήκος των παραλιών.

«Ήταν αδύνατο να αναπνεύσω, νόμιζα ότι ήταν το αυτοκίνητό μου που έβγαζε καπνό... Το λάδι ήρθε σε εμάς. Δεν μπορώ να πάω άλλο: είναι λάδι, λάδι, λάδι», είπε η φωνή ενός άνδρα σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα δεξαμενόπλοια, και τα δύο άνω των 50 ετών, μετέφεραν περίπου 9.200 μετρικούς τόνους (62.000 βαρέλια) πετρελαϊκών προϊόντων συνολικά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS, αλλά το μέγεθος της διαρροής είναι ακόμα άγνωστο.

Τα πλοία βρίσκονταν στο στενό του Κερτς μεταξύ της ηπειρωτικής Ρωσίας και της Κριμαίας όταν εξέπεμψαν σήματα κινδύνου.

Το πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε την Τρίτη ότι και ένα τρίτο δεξαμενόπλοιο εξέδωσε σήμα κινδύνου, αλλά το κύτος του ήταν ακόμα άθικτο, δεν υπήρχε διαρροή πετρελαίου και το πλήρωμα ήταν ασφαλές.

Οι ρωσικές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Anapa, ενός δημοφιλούς τουριστικού προορισμού κοντά στην Αζοφική Θάλασσα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα απηύθυνε έκκληση στους εθελοντές για βοήθεια.

«Η Ανάπα παλεύει με την πετρελαιοκηλίδα, σώζει παραλίες. Οι διάσημες με τη χρυσή άμμο, στην οποία συρρέουν εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο», έγραψε στο κανάλι της στο Telegram.

«Οι αρχές της πόλης εργάζονται. Το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων εργάζεται. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς τη βοήθεια εθελοντών» είπε.

