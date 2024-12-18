Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Σταθερή μέχρι το 2027 η παγκόσμια ζήτηση για άνθρακα

Η παγκόσμια ζήτηση για άνθρακα έφθασε σε επίπεδο ρεκόρ το 2024, όμως αναμένεται ότι θα σταθεροποιηθεί μέχρι το 2027 χάρη στην αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για ηλεκτρικό, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ, IEA).

«Αφού έφθασε σε επίπεδο ρεκόρ το 2024», στα 8,77 δισεκατομμύρια τόνους, «η παγκόσμια ζήτηση για άνθρακα αναμένεται να σταθεροποιηθεί μέσα στα επόμενα χρόνια» λόγω της ισχυρής αύξησης της ανανεώσιμης ενέργειας, αναφέρει ο ΔΟΕ στην ετήσια έκθεσή του για τον άνθρακα στον κόσμο, που αφορά την περίοδο 2024-2027.

Το παγκόσμιο εμπόριο άνθρακα αναμένεται επίσης να φθάσει σε πρωτοφανές επίπεδο, με 1,55 δισεκατομμύριο τόνους, ενώ οι τιμές παραμένουν κατά 50% πάνω από το μέσο όρο της περιόδου 2017-2019.

Η Κίνα είναι ένας «παράγοντας κλειδί»: το ένα τρίτο του άνθρακα που καταναλώνεται στον κόσμο καίγεται σε κινεζικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Όμως η ζήτηση για άνθρακα συνεχίζει να αυξάνεται σε ορισμένες αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Ινδία, η Ινδονησία και το Βιετνάμ, και συνδυάζεται με την οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη, υπογραμμίζει ο ΔΟΕ.

«Η Ασία παραμένει στο κέντρο του διεθνούς εμπορίου άνθρακα», καθώς εκεί βρίσκονται όλες οι μεγάλες χώρες που τον εισάγουν (Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Κορέα και Βιετνάμ), ενώ ανάμεσα στους μεγαλύτερους εξαγωγείς βρίσκονται η Ινδονησία και η Αυστραλία.

Αντιθέτως, στις περισσότερες προηγμένες οικονομίες, η ζήτηση άνθρακα έχει ήδη κορυφωθεί και αναμένεται να συνεχίσει να μειώνεται μέχρι το 2027, αναφέρει ο ΔΟΕ.

«Η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών καθαρής ενέργειας μεταμορφώνει τον παγκόσμιο τομέα του ηλεκτρισμού, ο οποίος αντιπροσωπεύει τα δύο τρίτα της παγκόσμιας κατανάλωσης άνθρακα», εξηγεί ο Κεϊσούκε Σανταμόρι, διευθυντής ασφάλειας και αγορών ενέργειας στον ΔΟΕ.

«Εντούτοις οι μετεωρολογικοί παράγοντες -ιδιαίτερα στην Κίνα, το μεγαλύτερο παγκοσμίως καταναλωτή άνθρακα- θα έχουν μείζονα αντίκτυπο στις βραχυπρόθεσμες τάσεις της ζήτησης άνθρακα», προειδοποιεί.

Το αποτέλεσμα αυτής της αβεβαιότητας είναι ότι η ζήτηση για άνθρακα στην Κίνα μέχρι το 2027 μπορεί να κυμανθεί κατά 140 εκατομμύρια τόνους προς τα πάνω ή κάτω σε σχέση με τις προβλέψεις, πάντα αναλόγως των θερμοκρασιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

