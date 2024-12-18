Ενισχύει τις δράσεις της η Πειραιώς για την υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Σε συνέχεια της χρηματοδότησης και υλοποίησης αντιδιαβρωτικών έργων, προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ στην περιοχή της Πεντέλης, η Τράπεζα προχώρησε σε δενδροφύτευση στο Πεντελικό Όρος από τους εργαζομένους της. Με την εθελοντική τους αυτή δράση, η Τράπεζα και οι άνθρωποί της επιδιώκουν τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Οργανισμού και την ενίσχυση του εταιρικού εθελοντισμού.

H δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Προέδρου της Πειραιώς Γιώργου Χαντζηνικολάου, του Διευθύνοντος Συμβούλου Χρήστου Μεγάλου, των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας και περίπου 300 εργαζομένων, το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, με τη φύτευση περισσότερων από 600 δενδρυλλίων σε μια έκταση 15 στρεμμάτων.

Απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας είναι η φύτευση συνολικά 1.500 δενδρυλλίων στην ευρύτερη περιοχή. Τα φυτά προέρχονται από πιστοποιημένα φυτώρια και είναι κατάλληλα για την περιοχή, ενώ υπάρχει δέσμευση για τη φροντίδα τους για τα επόμενα 3 χρόνια. Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό We4All και το Δασαρχείο Πεντέλης.

Η Πειραιώς, με στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στο πλαίσιο της στρατηγικής της να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και ταυτόχρονα να επιστρέφει στην κοινωνία μέρος της αξίας που δημιουργεί, έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση και υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στην περιοχή της Πεντέλης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με ορίζοντα τεσσάρων μηνών.

Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί από την Τράπεζα σημαντικά αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα στην Πάρνηθα, τα οποία είχαν συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς συμμετέχει και στην αποκατάσταση των ζημιών στη Θεσσαλία από την κακοκαιρία Daniel με τη χρηματοδότηση έργων ύψους 12,5 εκατ. ευρώ.



Πηγή: skai.gr

