Παλίρροιες υπεύθυνες για το λιώσιμο των πάγων- Η περίπτωση του παγετώνα της Γροιλανδίας

Ένας μεγάλος παγετώνας της Γροιλανδίας λιώνει με την παλίρροια, η οποία θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ταχύτερη άνοδο της στάθμης της θάλασσας, διαπιστώνει μελέτη

Μεγάλος όγκος πάγου στη βορειοδυτική Γροιλανδία δέχεται χτυπήματα από τις παλίρροιες των ωκεανών, ανέφεραν επιστήμονες τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα την σμίκρυνση και το λιώσιμο του που συμβάλλει σε νέα ταχύτερη άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Ομάδα ειδικών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια και το Jet Propulsion Laboratory της NASA δημοσίευσαν τη μελέτη στο Proceedings of the National Academy of Sciences τη Δευτέρα.

Οι παρατηρήσεις από τον παγετώνα Petermann δείχνουν ότι η γραμμή γείωσης του παγετώνα - η περιοχή όπου το στρώμα πάγου αρχίζει να εκτείνεται στην κορυφή του ωκεανού - μπορεί να μετατοπιστεί σημαντικά καθώς οι παλίρροιες χτυπούν κάθε μέρα.

Η γραμμή γείωσης του Petermann «μετατοπίζεται μεταξύ 2 και 6 χιλιομέτρων (1,2 έως 3,7 μίλια) καθώς οι παλίρροιες χτυπούν», σύμφωνα με τον Enrico Ciracì, τον βασικό συγγραφέα της μελέτης και επιστήμονα στο UCI.

Πρόκειται για σημαντικό εύρημα: Η συνήθης άποψη μεταξύ των επιστημόνων ήταν ότι η γραμμή γείωσης δεν μετατοπιζόταν με την παλίρροια – και αυτό παραπέμπει σε μια άλλη σημαντική πηγή τήξης που θα μπορούσε να επιταχύνει την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Μεταξύ 2016 και 2022, οι θερμότεροι παλιρροϊκοί κύκλοι είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργίας μια τρύπα ύψους 670 ποδιών στην κάτω πλευρά του παγετώνα κατά μήκος της γραμμής γείωσης — αρκετά μεγάλη ώστε ενδεικτικά δύο Αγάλματα της Ελευθερίας να μπορούν να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο μέσα σε αυτόν.

