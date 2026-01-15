Ενόψει του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός την επόμενη εβδομάδα, το γραφείο της Greenpeace σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη δημοσίευσε μία νέα ανάλυση της κίνησης των ιδιωτικών τζετ που σχετίζονται με τη συνάντηση.

Η έρευνα “Davos in the Sky” ανέλυσε τις πτήσεις ιδιωτικών τζετ από και προς τα αεροδρόμια στην περιοχή του Νταβός τα τελευταία τρία χρόνια - πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας του Φόρουμ - και διαπίστωσε κατακόρυφη αύξηση της δραστηριότητας των ιδιωτικών τζετ, παρά το γεγονός ότι η συνολική συμμετοχή στο Φόρουμ παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας είναι:

● Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 2025, εντοπίστηκαν 709 επιπλέον πτήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών σε αεροδρόμια κοντά στο Νταβός, αριθμός που ισοδυναμεί περίπου με μία πτήση ιδιωτικού τζετ ανά τέσσερις συμμετέχοντες. Από και προς την Ελλάδα, οι πτήσεις ιδιωτικών τζετ υπολογίστηκαν στο 0,7%, ποσοστό καθόλου μικρό για την έκταση και τον πληθυσμό της χώρας μας.

● Παρατηρείται αύξηση 10% σε σχέση με το 2024, όταν καταγράφηκαν συνολικά 628 πτήσεις, και τριπλάσια αύξηση σε σύγκριση με το 2023, όπου σημειώθηκαν 227 πτήσεις. Η άνοδος αυτή δεν οφείλεται στην αυξημένη συμμετοχή, αλλά στις επαναλαμβανόμενες αφίξεις και αναχωρήσεις. Το 2024 και το 2025, πολλά ιδιωτικά τζετ πέταξαν από και προς το Νταβός πολλές φορές κατά την ίδια εβδομάδα, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα “πήγαινε-έλα” ιδιωτικών τζετ, σαν να επρόκειτο για τοπικό λεωφορείο.

● Ενδεικτικά, μία μόνο πτήση ιδιωτικού αεροσκάφους προς το Νταβός από τη Σαουδική Αραβία μπορεί να εκπέμψει πάνω από 42 τόνους CO2, ποσότητα που ισοδυναμεί περίπου με τις ετήσιες εκπομπές επτά Ευρωπαίων πολιτών.

● Η Greenpeace υπολογίζει ότι περίπου το 70% των πτήσεων με ιδιωτικά τζετ θα μπορούσαν να είχαν πραγματοποιηθεί με τρένο εντός μίας ημέρας (ή με νυχτερινό τρένο και ανταπόκριση)

Ο Herwig Schuster, υπεύθυνος εκστρατείας στο γραφείο της Greenpeace σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, δήλωσε: «Το γεγονός ότι η πιο ισχυρή και πλούσια ελίτ συζητά τα παγκόσμια προβλήματα και την εξέλιξή τους στο Νταβός, ενώ ταυτόχρονα καίνε τον πλανήτη με τις εκπομπές των τζετ τους, είναι ξεκάθαρη υποκρισία. Είναι ώρα για ανάληψη δράσης: οι κυβερνήσεις πρέπει επιτέλους να περιορίσουν τις ρυπονόγες πτήσεις πολυτελείας και να φορολογήσουν τους υπερπλούσιους για τη ζημιά που προκαλούν»

Η Greenpeace υποστηρίζει τις διαπραγματεύσεις για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τη Φορολογία (UNFCITC) με στόχο τη θέσπιση νέων παγκόσμιων φορολογικών κανόνων έως το 2027. Παράλληλα, προτρέπει τις κυβερνήσεις να εφαρμόσουν νέους παγκόσμιους κανόνες φορολόγησης του υπερβολικού πλούτου, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής τέλους στην αεροπλοΐα πολυτελείας, όπως τα ιδιωτικά τζετ και οι πτήσεις πρώτης και διακεκριμένης θέσης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.