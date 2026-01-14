Στο ίδιο έργο θεατές οι κάτοικοι της Αίγινας, που για ακόμα μια φορά έχουν μείνει χωρίς πόσιμο νερό. Αυτή τη φορά το πρόβλημα οφείλεται σε βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης, με το νερό να φτάνει με υδροφόρες του πολεμικού Ναυτικού.

Οπως λέει ο Δήμαρχος, η αποκατάσταση της ζημιάς δεν προβλέπεται να γίνει μεχρι τα τέλη Φεβρουαρίου...

Η υδροδότηση γίνεται από γεωτρήσεις ωστόσο, μετά και τη βλάβη, το νερό δεν θεωρείται κατάλληλο για πόση.Παρ' όλα αυτά, χρησιμοποιείται καθημερινά μέσα στα σπίτια.

Σήμερα, κάτοικοι και επαγγελματίες μιλούν για φόβο στην καθημερινότητα και ανησυχία για την υγεία τους.

Σύλλογοι της Αίγινας απέστειλαν επείγουσα επιστολή στην Περιφέρεια Αττικής, ζητώντας άμεση αποκατάσταση του προβλήματος και σαφή, επίσημη ενημέρωση για την ποιότητα του νερού.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, χθες έφτασε υδροφόρα του Πολεμικού Ναυτικού μεταφέροντας 600 κυβικά μέτρα νερού. Οι ημερήσιες ανάγκες, όμως, φτάνουν τα 2.500 κυβικά.

«Έφτασε χθες υδροφόρα του ναυτικού, έφερε στο νησί 600 κυβικά νερό. Οι ανάγκες του νησιού είναι 2,5 χιλιάδες. Θα έρθει ακόμη μια υδροφορα του ναυτικού την πέμπτη για να φέρει άλλα 600. Προφανώς λέει δεν επαρκούν. Πιθανές χρονοδιάγραμμα για οριστική λύση του προβλήματος τέλος Φεβρουαρίου», είπε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Ζορμπάς.

Ο δήμος εξετάζει τη δημιουργία ενός δεύτερου, μικρότερου υποθαλάσσιου αγωγού, ώστε να καλύπτονται οι βασικές ανάγκες του νησιού σε περίπτωση νέας βλάβης στο μέλλον

Ο υποθαλλάσιος αγωγός, ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ, έχει παρουσιάσει επαναλαμβανόμενες βλάβες από τον Ιανουάριο του 2022 που ξεκίνησε να λειτουργεί.

Οι δύο πρώτες βλάβες στον αγωγό αποδόθηκαν σε δολιοφθορά, ενώ η τρίτη βλάβη σύμφωνα έρευνες σε αστοχία υλικού όπου ο κατασκευαστής πλήρωσε τα έξοδα για να φτιαχτεί.

