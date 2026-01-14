Αγρίνιο: Η μητέρα του 21χρονου Θανάση μιλά για τον χαμό του γιου της

Στις 5 Ιουλίου του 2025 το βράδυ, ένα τροχαίο συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Αγρινίου, όταν στο 71ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, αυτοκίνητο συγκρούεται πλαγιομετωπικά με βαν.

Το Ι.Χ, που οδηγούσε ο 21χρονος Θανάσης, προσκρούει σε μεταλλικές μπάρες και ανατρέπεται, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά, να εγκλωβιστεί ο οδηγός και να χάσει τη ζωή του.

Οι γονείς του, νοσηλευτές, έρχονται αντιμέτωποι με το τραγικό θέαμα εν ώρα υπηρεσίας.

Έξι μήνες μετά, η μητέρα του περιγράφει για πρώτη φορά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, όσα συνέβησαν το τραγικό εκείνο βράδυ.

