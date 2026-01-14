Αγρίνιο: Η μητέρα του 21χρονου Θανάση μιλά για τον χαμό του γιου της

Στις 5 Ιουλίου του 2025 το βράδυ, ένα τροχαίο συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Αγρινίου, όταν στο 71ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, αυτοκίνητο συγκρούεται πλαγιομετωπικά με βαν.
Το Ι.Χ, που οδηγούσε ο 21χρονος Θανάσης, προσκρούει σε μεταλλικές μπάρες και ανατρέπεται, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά, να εγκλωβιστεί ο οδηγός και να χάσει τη ζωή του.
Οι γονείς του, νοσηλευτές, έρχονται αντιμέτωποι με το τραγικό θέαμα εν ώρα υπηρεσίας.
Έξι μήνες μετά, η μητέρα του περιγράφει για πρώτη φορά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, όσα συνέβησαν το τραγικό εκείνο βράδυ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.