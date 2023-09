Οργή στην Ιταλία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν μαμά αρκούδα αφήνοντας μόνα τους τα δύο μικρά της (βίντεο)

Την οργή της κοινής γνώμης και την καταδίκη πολιτικών και οργανώσεων για τα δικαιώματα των ζώων έχει προκαλέσει στην Ιταλία ο θάνατος μιας μητέρας αρκούδας από σφαίρες κοντά σε ένα εθνικό πάρκο, αφήνοντας τα δύο μικρά της να τα βγάλουν πέρα μόνα τους.

Η αρκούδα σκοτώθηκε αργά χθες Πέμπτη στα περίχωρα της πόλης Σαν Μπενεντέτο ντέι Μάρσι, ανέφερε σήμερα στο Facebook το Εθνικό Πάρκο Αμπρούτσο, Λάτσιο και Μολίζε δημοσιεύοντας επίσης μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

In #Abruzzo (Italy), one of the richest #biodiversity habitats of Europe, where the Marsican Brown Bear lives (only there on Earth), someone shot the #Amarena bear, the most prolific bear of the National Park. A huge loss, another example of the cultural decline of my Country. pic.twitter.com/47cgHLjzI5