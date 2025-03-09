Όσοι είχαν την τύχη να αγαπήσουν ένα ζώο, ξέρουν πως η απώλειά του αφήνει ένα κενό που δεν γεμίζει εύκολα. Αυτά τα μικρά πλάσματα δεν είναι απλώς κατοικίδια, είναι φίλοι, οικογένεια, ψυχές που μοιράστηκαν μαζί μας στιγμές αληθινής χαράς και συντροφικότητας. Γιατί λοιπόν να μην έχουν κι εκείνα έναν χώρο ανάπαυσης αντάξιο της αφοσίωσης που μας έδειξαν;

Σε μια πρωτοποριακή κίνηση που απαντά σε μια αυξανόμενη κοινωνική ανάγκη, ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρώτο κοιμητήριο μικρών ζώων στην περιοχή της Λάρισας, στο 12ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Βόλου, στην είσοδο της Γλαύκης.

Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο έκτασης 2,5 στρεμμάτων με δέντρα και πράσινο, όπου οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων θα μπορούν να αποχαιρετούν τους αγαπημένους τους συντρόφους με αξιοπρέπεια.

Όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος του Κοιμητηρίου μικρών ζώων «Ο Αγιος Μόδεστος», Αλέκος Παπαγγελής, ο χώρος διαθέτει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές που απαιτούνται.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο διάστημα, αναμένεται να κατασκευαστεί και ένα αποτεφρωτήριο, στο ίδιο σημείο ώστε να υπάρξει μια εναλλακτική σε όσους ενδιαφέρονται, καθώς η διαδικασία της αποτέφρωσης είναι πιο άμεση και εύκολη.

Το ενδιαφέρον ήδη είναι μεγάλο, κυρίως από κτηνιάτρους και ιδιώτες ενώ τον χώρο τον επισκέπτονται με ενδιαφέρον και τα μικρά παιδιά που ήταν αρκετά δεμένα με τα κατοικίδια τους.

«Μέχρι τώρα όταν ένα ζώο πέθαινε, οι ιδιοκτήτες, μην γνωρίζοντας τι μπορούν να κάνουν, το μετέφεραν σε διάφορα σημεία, όπως χωματερές, κάδους σκουπιδιών κτλ.Οι ιδιοκτήτες των κατοικίδιων δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα να μεταφέρουν το κατοικίδιο τους σε έναν τόπο ταφής στην περιοχή της Θεσσαλίας» είπε ο κος Παπαγγελής.

Επίσης, τόνισε πως για τη λειτουργία του κοιμητηρίου ελήφθησαν οι σχετικές άδειες και διαμορφώθηκε ένας κατάλληλος χώρος, που προσφέρει σε όλους τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς τη δυνατότητα να αποχαιρετήσουν αξιοπρεπώς τους συντρόφους πολλών χρόνων.

«Η ίδρυση του κοιμητηρίου μικρών ζώων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αναγνώριση του δεσμού μεταξύ ανθρώπων και κατοικίδιων, καθώς και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών για την τελευταία τους κατοικία» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαγγελής.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη συγκεντρώσει θετικά σχόλια ενώ το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επέδειξαν οι κτηνίατροι που έρχονται σε άμεση επαφή με τους ιδιώτες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν και τους κινδύνους που εγκυμονούν οι αυθαίρετες ταφές για τη δημόσια υγεία.

