Την Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου, θα πρασινίσουμε την Πεντέλη!

Μαζί θα συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, φυτεύοντας αναπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα δενδρύλλια για την δημιουργία πιο ανθεκτικών δασών.

Τα δέντρα αυτά έχουν αγοραστεί με τα έσοδα από την καλοκαιρινή συναυλία αφιερωμένη στον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου στην

Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για την Προστασία και την Ανάπλαση του Πεντελικού και δήμο Πεντέλης.

Σημείο συνάντησης 16ης δενδροφύτευσης: Επί της οδού Ιπποκράτους στην Πεντέλη λίγο πριν το νοσοκομείο Παίδων.

Η δράση ξεκινάνε στις 10 π.μ.!

Όλοι Μαζί, Μπορούμε να πρασινίσουμε την Ελλάδα!

Πηγή: skai.gr

