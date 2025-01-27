Μια τρομακτική νέα μελέτη έχει προβλέψει πόσοι άνθρωποι στην Ευρώπη θα πεθάνουν από την κλιματική αλλαγή μέχρι το τέλος του αιώνα.

Συνολικά, 5,8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα πεθάνουν από την υπερβολική ζέστη μεταξύ 2015 και 2099, προβλέπουν οι επιστήμονες στο London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μελέτη τους δεν περιλαμβάνει τις επιπτώσεις των καταστροφικών καιρικών φαινομένων που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή, όπως οι πυρκαγιές και οι τροπικές καταιγίδες. Επομένως, το πραγματικό σύνολο θα είναι ακόμη υψηλότερο.

Ενώ η ομάδα παραδέχεται ότι η άνοδος της θερμοκρασίας θα εμποδίσει τους ανθρώπους να πεθαίνουν από το κρύο, συνολικά, η αύξηση των θανάτων από ζέστη θα αντισταθμίσει τους θανάτους από κρύο.

Η Βαρκελώνη θα «δει» τον υψηλότερο αριθμό νεκρών που σχετίζονται με τη θερμοκρασία μέχρι το τέλος του αιώνα, υποστηρίζουν οι επιστήμονες, ακολουθούμενη από τη Ρώμη, τη Νάπη και τη Μαδρίτη.

«Τα αποτελέσματά μας τονίζουν την επείγουσα ανάγκη για δυναμική προσπάθεια μετριασμού της κλιματικής αλλαγής όσο και προσαρμογής στην αυξημένη ζέστη», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Dr Pierre Masselot.

Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στην περιοχή της Μεσογείου, όπου, αν δεν γίνει τίποτα, οι συνέπειες μπορεί να είναι τρομερές.

«Ακολουθώντας μια πιο βιώσιμη οδό, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε εκατομμύρια θανάτους πριν από το τέλος του αιώνα».

Οι πιο ευάλωτες χώρες

Οι ερευνητές λένε ότι οι πιο ευάλωτες περιοχές της Ευρώπης με τους περισσότερους θανάτους λόγω θερμότητας θα είναι νοτιότερα, συγκεκριμένα η περιοχή της Μεσογείου και τα Βαλκάνια.

Η ευρωπαϊκή πόλη με τον υψηλότερο αριθμό θανάτων λόγω θερμοκρασίας μέχρι το τέλος του αιώνα θα είναι η Βαρκελώνη, με 246.082.

Ακολουθεί η Ρώμη με 147.738 και η Νάπολη (147.248), η Μαδρίτη (129.716), το Μιλάνο (110.131) και η Αθήνα (87.523).

Από την άλλη πλευρά, οι περισσότερες πόλεις των Βρετανικών Νήσων και των Σκανδιναβικών χωρών, όπως το Λονδίνο, η Κοπεγχάγη και η Στοκχόλμη θα δουν «καθαρή μείωση» στους θανάτους – που σημαίνει ότι περισσότεροι άνθρωποι θα «σωθούν» από το κρύο από εκείνους που σκοτώνονται από τη ζέστη.

Για παράδειγμα, στο Λονδίνο 75.864 άνθρωποι θα σκοτωθούν από τη ζέστη, αλλά 103.320 θα σωθούν από το κρύο, μια συνολική καθαρή μείωση κατά 27.455.

«Το Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο γενικά τείνουν να έχουν υψηλή ευαισθησία στο κρύο και επίσης χαμηλότερη έκθεση στη ζέστη», είπε ο Δρ Pierre Masselot στη MailOnline.

«Στο μοντέλο μας, αυτό μεταφράζεται σε μια ελαφρά μείωση των θανάτων στο μελλοντικό κλίμα».

«Ακολουθώντας μια πιο βιώσιμη οδό, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε εκατομμύρια θανάτους πριν από το τέλος του αιώνα».

Πηγή: skai.gr

