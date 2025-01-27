Ισπανία: Ρεκόρ ζέστης με σχεδόν 27 βαθμούς στη Βαλένθια

Θερμοκρασία 26,9 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε σήμερα το μεσημέρι στη Βαλένθια, στη νοτιοανατολική Ισπανία, ένα ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιανουάριο, σύμφωνα με την Aemet, την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία, που συγκεντρώνει δεδομένα από το 1869.

«26,9 βαθμοί Κελσίου αυτήν την ώρα (λίγο πριν από τη 13.00 τοπική ώρα) στον σταθμό της Βαλένθια. Πρόκειται την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει ποτέ καταγραφεί στην πόλη τον μήνα Ιανουάριο περισσότερο από ενάμιση αιώνα συγκέντρωσης δεδομένων, από το 1869. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 26,6 βαθμοί Κελσίου την 22α Ιανουαρίου του 2018», έγραψε στο Χ η Aemet της περιφέρειας της Βαλένθια.

Σύμφωνα με την Avamet, της Ένωσης Μετεωρολογίας της Βαλένθια, αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν ως αποτέλεσμα ενός ισχυρού δυτικού ανέμου.

«Νύχτα εξαιρετικά ζεστή στην ακτή και κοντά στα παράλια του κόλπου της Βαλένθια λόγω ενός δυτικού ανέμου», είχε ήδη αναφέρει στο Χ η Avamet σήμερα το πρωί.

«Ορισμένες κοινότητες της κοιλάδας Αλμπάιδα (σε απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων νότια της Βαλένθια) κατέγραψαν τη θερμότερη νύχτα του Ιανουαρίου από τότε που έχουμε στη διάθεσή μας στοιχεία».

Πηγή: skai.gr

