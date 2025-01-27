Εκτεταμένες πλημμύρες πλήττουν το δυτικό τμήμα της Γαλλίας

«Το ύψος του νερού που έχει κατακλύσει ολόκληρο το σπίτι έχει φθάσει στα 50 εκατοστά, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο»: στη Ρεν και στα περίχωρά της, στη δυτική Γαλλία, οι ισχυρές βροχοπτώσεις της κακοκαιρίας Herminia προκάλεσαν σήμερα άνευ προηγουμένου πλημμύρες εδώ και 40 χρόνια.

Όπως αυτή η κάτοικος της Αμανλίς, σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Ρεν, δεκάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μπροστά στην ασταμάτητη άνοδο των υδάτων που ξεκίνησε αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αυτό το διαμέρισμα της Βρετάνης, το Ιλ ε Βιλέν, έχει τεθεί σήμερα και αύριο σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για πλημμύρες, με τη στάθμη των υδάτων σε δύο ποτάμια, το Βιλέν και το Σες, να έχει ανέλθει σε επικίνδυνα επίπεδα.

«Αυτοί οι δύο ποταμοί θα φθάσουν σε σπάνια επίπεδα», προειδοποιεί ο οργανισμός Vigicrues στο δελτίο του σήμερα στις 16.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας).

«Η πτώση της στάθμης θα είναι αργή και δε θα ξεκινήσει πιθανόν πριν από την Τετάρτη», δήλωσε χθες η δήμαρχος της Ρεν, Ναταλί Απερέ, σε ένα δελτίο Τύπου.

Στη Ρεν, την οποία διαρρέουν δύο ποτάμια που έχουν «φουσκώσει» μετά τις βροχοπτώσεις, η δημοτική αρχή εξέδωσε από το βράδυ του Σαββάτου εντολή εκκένωσης για τέσσερις δρόμους κοντά στο κανάλι Σεν-Μαρτέν, όπου οι φορτηγίδες έφθασαν στο ίδιο επίπεδο με τα αυτοκίνητα λόγω των πλημμυρών.

«Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο, είναι το ύψος των πλεούμενων», δήλωσε ο Ζιλμπέρ Λε Μπιάν, που ήρθε από μία κοντινή κοινότητα για να δει από κοντά τις ζημιές. «Αυτό προκαλεί φόβο. Με την υπερθέρμανση του πλανήτη, αυτό συμβαίνει όλο και συχνότερα», είπε η σύζυγός του Πασκάλ.

Ένα γυμναστήριο για να φιλοξενήσει τους πολίτες που δεν έχουν πού να μείνουν άνοιξε σήμερα στο κέντρο της πόλης. Εκεί πέρασαν τη νύχτα περίπου 30 άνθρωποι, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού που διαχειρίζεται τον χώρο.

Άλλα επτά διαμερίσματα στη δυτική Γαλλία τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό για πλημμύρες (Καλβαντός, Ερ, Λουάρ Ατλαντίκ, Ορν, Μαγιέν, Μορμπιάν και Μεν ε Λουάρ», σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του μετεωρολογικού οργανισμού Météo-France.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.