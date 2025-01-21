Όλοι Μαζί Μπορούμε: 14η & 15η δενδροφύτευση στη Χίο και στη Λέσβο

Την Κυριακή, 26 Ιανουαρίου, έχουμε διπλή δενδροφύτευση, στη Χίο και στη Λέσβο!

Μαζί θα συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, φυτεύοντας αναπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα δενδρύλλια για την δημιουργία πιο ανθεκτικών δασών.

Τα δέντρα αυτά έχουν αγοραστεί με τα έσοδα από την καλοκαιρινή συναυλία αφιερωμένη στον στιχουργό Λευτέρη Παπαδόπουλο και από τους αγώνες δρόμου στην Πάρνηθα, τον Υμηττό και την Πεντέλη.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον δήμο Χίου, τη Διεύθυνση Δασών Χίου, τον δήμο Μυτιλήνης, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και το δασαρχείο Λέσβου.

Σημείο συνάντησης 14ης δενδροφύτευσης στη Χίο : Πίσω από το γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού Θολό Ποτάμι Χίου.

Σημείο συνάντησης 15ης δενδροφύτευσης στη Λέσβο : στην είσοδο του δασικού δρόμου στο δάσος Κρατήγου προς Αμαλή.

Και οι δύο δράσεις ξεκινάνε στις 11 π.μ. !

Όλοι Μαζί, Μπορούμε να πρασινίσουμε την Ελλάδα!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.