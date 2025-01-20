Lamda Development: Πώς τα υλικά του παλιού αεροδρομίου αποκτούν νέα ζωή

Η αστική ανάπλαση του Ελληνικού μεταμορφώνει το ιστορικό παρελθόν σε ένα πιο «πράσινο» μέλλον, όπως αναφέρει η Lamda Development. Μέσα από την επαναχρησιμοποίηση υλικών, δημιουργείται μια πόλη με θεμέλιο τη βιωσιμότητα. Οι καινοτόμες πρακτικές δίνουν νέα πνοή σε ήδη υπάρχοντα υλικά, ώστε με κάθε μονοπάτι, κάθε παγκάκι, κάθε γλυπτό, να χτίζεται όχι μόνο μια νέα πόλη, αλλά και μια κληρονομιά για τις επόμενες γενιές.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, παρουσιάζονται ορισμένα μόνο παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης υλικών από το παλιό αεροδρόμιο:

Όπως επισημαίνεται:

Πάνω από το 95% των υλικών εκσκαφής και κατεδάφισης επαναχρησιμοποιούνται, εξοικονομώντας φυσικούς πόρους και μειώνοντας το ανθρακικό αποτύπωμα.

Οι πλάκες από την περιοχή των υπόστεγων της Πολεμικής Αεροπορίας μετατράπηκαν σε υλικά για μονοπάτια και παγκάκια.

Συλλέγονται υλικά από τον πυθμένα της Ολυμπιακής εγκατάστασης Canoe-Kayak και επαναχρησιμοποιούνται για την κατασκευή της νέας λίμνης.

Πλάκες από τον αεροδιάδρομο μετατρέπονται σε μέρη του νέου επιβλητικού γλυπτού στην καρδιά του Πάρκου.

Υλικά από τις εκσκαφές και τη θραύση πλακών χρησιμοποιούνται για κατασκευαστικές εργασίες.

