Οι μωβ μέδουσες έχουν κάνει ήδη φέτος την εμφάνισή τους, σε θάλασσες και παραλίες της Εύβοιας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του evima.gr, χιλιάδες μέδουσες , μωβ με πλοκάμια έχει ξεβράσει η θάλασσα στην παραλία της Λιανής Άμμου και στην παραλία Κουρέντι στην Χαλκίδα.

«Οι συγκεκριμένες αμμουδιές έχουν γίνει μωβ. Και μέσα στη θάλασσα οι μέδουσες ήταν πολλές και πολύχρωμες», αναφέρουν πολίτες που βρέθηκαν στις παραλίες της Λιανής Άμμου και του Κουρεντίου.

Η επιστημονική κοινότητα αποδίδει ότι είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Μωβ μέδουσες: Τι κάνουμε αν μας τσιμπήσουν

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας έχει προτείνει ένα ΚΙΤ Πρώτων βοηθειών για την παραλία.

Όπως σημειώνει, καλό είναι να έχουμε τα παρακάτω μαζί μας στην παραλία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το τσίμπημα της μέδουσας:

Μια πλαστική κάρτα (π.χ. παλιά πιστωτική).

Ένα τσιμπιδάκι.

Ένα κυπελλάκι (π.χ. ουροσυλέκτης).

Λίγο μαγειρική σόδα (αναλογία 1:1 με θαλασσινό νερό).

Αντιισταμινικό χάπι.

Κάποια κορτιζονούχα κρέμα όπως π.χ. fucicort

Τα βήματα φροντίδας

Πλένουμε προσεκτικά με θαλασσινό νερό, χωρίς να τρίβουμε την περιοχή του τσιμπήματος. Αν είναι διαθέσιμο, εφαρμόζουμε ένα μίγμα θαλασσινού νερού και μαγειρικής σόδας (σε αναλογία 1:1) για δύο λεπτά, ώστε να σταματήσει οποιαδήποτε επιπλέον έκκριση δηλητηρίου από πιθανά υπολείμματα κυττάρων πλοκαμιών που έχουν μείνει στο δέρμα.

Χρησιμοποιούμε μια πλαστική τραπεζική κάρτα ή κάτι παρόμοιο (και όχι τα χέρια μας) για να αφαιρέσουμε το μείγμα της μαγειρικής σόδας καθώς και οποιαδήποτε τυχόν υπολείμματα από το δέρμα μας

Πηγή: skai.gr

