Δύο μικρά αρκουδάκια, περίπου 9 μηνών, εντοπίστηκαν νεκρά και σε αποσύνθεση από την τοπική περιβαλλοντική οργάνωση «Bear Bones», στην ευρύτερη περιοχή της Παναγίτσας του νομού Πέλλας (ορεινός όγκος Βόρα - προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000).

Η τοπική οργάνωση ενημέρωσε την Καλλιστώ για το περιστατικό και στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι δασικές υπηρεσίες Έδεσσας, ο Αρκτούρος και στελέχη του ΟΦΥΠΕΚΑ. Μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού ενεργοποιήθηκε η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα, με τη συμμετοχή όλων των παραπάνω φορέων με τη χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από μια πρώτη μακροσκοπική και βαλιστική εξέταση εικάζεται ότι ο θάνατος των δύο νεαρών αρκούδων οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια με πυροβόλο όπλο, ενώ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο δηλητηρίασής τους.

Στο ένα από τα δύο αρκουδάκια είχε αφαιρεθεί ένα πέλμα, ενώ φέρει τραύμα στο κεφάλι.

Συλλέχθηκαν δείγματα ιστών από τα δύο αρκουδάκια για εργαστηριακό έλεγχο και ανάλυση DNA. Από τη μελέτη των οστικών υπολειμμάτων αναμένεται να προσδιοριστεί, με πιο σαφή τρόπο, η αιτία θανάτωσής τους.

Κατά την αυτοψία επιχείρησαν και τα εκπαιδευμένα σκυλιά των Ειδικών Μονάδων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων, και Σκύλων (Καρελίας) εντοπισμού αρκούδων του ΟΦΥΠΕΚΑ, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο δόλωμα ή κάποιο άλλο νεκρό ζώο.

«Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που μικρά αρκουδάκια, μόλις λίγων μηνών, θανατώνονται από ανθρώπους. Μια πράξη που αποτελεί εγκληματική ενέργεια. Γι' αυτόν τον λόγο έχει, ήδη, ενημερωθεί η Εισαγγελία Έδεσσας, η οποία ερευνά το περιστατικό. Η λαθροθηρία αρκούδων εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα και απειλεί, διαχρονικά, προστατευόμενα από τη νομοθεσία είδη, όπως η αρκούδα», τονίζεται σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα η Καλλιστώ.

Υπογραμμίζεται, δε, πως η αρκούδα, στην Ελλάδα είναι ένα απόλυτα προστατευόμενο είδος, σύμφωνα με την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία. Το είδος, καθώς και ο βιότοπός του, προστατεύονται από το Δασικό Κώδικα, αλλά και από την Οδηγία για τους Οικοτόπους (92/43/ΕΕ), τη συνθήκη της Βέρνης και τη συνθήκη της Ουάσινγκτον (CITES). Σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (2009), η αρκούδα ταξινομείται στα Κινδυνεύοντα Είδη. Επισημαίνεται ότι η θανάτωση ή ο τραυματισμός αρκούδας διώκεται ποινικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

