Σε «κακό φεγγάρι» διεξάγεται η φετινή ετήσια παγκόσμια σύνοδος για το κλίμα, COP29 στο πετρελαιοπαραγωγό Αζερμπαϊτζάν. Πολλοί είχαν ήδη σχολιάσει από πέρσι την επιλογή της συγκεκριμένης χώρας που ακολούθησε το επίσης ταυτισμένο με τα ορυκτά καύσιμα Ντουμπάι το 2023. Φέτος τα πράγματα δείχνουν εξαρχής δύσκολα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια σειρά από ξένους ηγέτες αποφάσισαν να μην πάρουν μέρος στη σύνοδο, ενώ με την απουσία της θα λάμψει και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ανατροπή από τον Τραμπ

Στις κακές ειδήσεις ήρθε τώρα να προστεθεί η εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πολλές φορές στο παρελθόν έχει αμφισβητήσει το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης. Πριν καλά-καλά προλάβει να πανηγυρίσει τη νίκη του έσπευσε να ανακοινώσει την απόφαση για αποχώρηση από τη συμφωνία του Παρισιού, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, που θεωρείται η «ραχοκοκκαλιά» των προσπαθειών για τη μείωση των εκπομπών αερίων.



«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσυρθούν από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, σας ευχαριστώ, αλλά θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις για την επανένταξη, είτε στη συμφωνία του Παρισιού είτε σε μια εντελώς νέα, με όρους που είναι δίκαιοι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις επιχειρήσεις τους, τους εργαζομένους τους, τον λαό τους, τους φορολογούμενους τους. Επομένως, αποχωρούμε, αλλά θα αρχίσουμε να διαπραγματευόμαστε και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία που να είναι δίκαιη και αν μπορούμε, αυτό είναι υπέροχο. Και αν δεν μπορούμε, αυτό είναι πάλι μια χαρά» ανακοίνωσε μπροστά στους συνεργάτες του.

Στροφή στα ορυκτά καύσιμα

Το μεταβατικό επιτελείο του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ έχει ετοιμάσει ήδη τα σχετικά εκτελεστικά διατάγματα, ενώ θα επιτρέψει περαιτέρω γεωτρήσεις και εξορύξεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας New York Times. Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να επιτρέψει νέες αδειοδοτήσεις για τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG και να ανακαλέσει το μέτρο, που επιτρέπει στην Καλιφόρνια και σε άλλες πολιτείες να υιοθετούν αυστηρότερες προδιαγραφές για τη ρύπανση, αναφέρει το δημοσίευμα.



Φαίνεται λοιπόν να δικαιώνονται εκείνοι, που από την πρώτη στιγμή εκτίμησαν ότι η νίκη του Τραμπ θα είναι μια ήττα για το περιβάλλον. Ο εκλεγμένος πρόεδρος είχε πάρει ανάλογη απόφαση απόσυρσης και κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του.



Αυτή του η απόφαση μάλιστα τον έφερε τότε σε ρήξη με τον Ίλον Μασκ, σημερινό φίλο και χορηγό του, ο οποίος την χαρακτήρισε λανθασμένη, αποχωρώντας από τις επιτροπές «σοφών», στις οποίες και συμμετείχε μαζί με άλλους επιχειρηματίες εκλεκτούς του Τραμπ, δηλώνοντας ότι «η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικότητα».



Ο Tζο Μπάιντεν είχε υπογράψει την επανένταξη των ΗΠΑ στη Συμφωνία του Παρισιού την πρώτη ημέρα της θητείας του, το 2021, χαρακτηρίζοντας την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως υπόθεση εθνικής ασφάλειας.



«Παιδιά, τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί υπαρξιακή απειλή για τη ζωή μας, για την οικονομία μας. Και η απειλή είναι εδώ. Δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Το ερώτημα είναι: Μπορεί να χειροτερέψει; Μπορούμε να σταματήσουμε τη χειροτέρευση. Και έτσι, φίλοι μου, πρέπει να ακούσουμε τους επιστήμονες, τους οικονομολόγους και τους ειδικούς σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Όλοι μας λένε ότι αυτό είναι κόκκινος κωδικός. Το έθνος και ο κόσμος βρίσκονται σε κίνδυνο. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Αυτό είναι γεγονός» δήλωνε τότε ο Δημοκρατικός πρόεδρος.

Ένα βήμα προς τα πίσω

Ο Τζο Μπάιντεν επιδίωκε συνολικά να επιδεικνύει το «πράσινο πρόσωπο» της πολιτικής του. Ξόδεψε δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χωρίς πάντως να καταφέρει να μειώσει ουσιαστικά την ποσότητα των ρύπων που παράγονται στη χώρα του.



Συνήθιζε μάλιστα να αναφέρεται συχνά στο θέμα της κλιματικής καταστροφής, ακόμα και στην αρχή της δεύτερης προεκλογικής του εκστρατείας, που ως γνωστόν διακόπηκε άδοξα.



Τώρα ο Τραμπ σχεδιάζει να αναιρέσει την κληρονομιά του προκατόχου του, προκαλώντας παγκόσμια ανησυχία για τις επιπτώσεις αυτής της επιλογής του για το μέλλον του πλανήτη.

