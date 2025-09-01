Έναρξη του Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με θέμα: «Επί τας π(λ)ηγάς των υδάτων…»

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 οι εργασίες του Διεπιστημονικού Περιβαλλοντικού Συνεδρίου με θέμα: «Ἐπὶ τὰς π(λ)ηγάς τῶν ὑδάτων…» και με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και την αειφορία του θεσσαλικού κάμπου. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και πραγματοποιείται από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, μέσω της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας.

Στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νεοχωρίου και πριν την επίσημη έναρξη των εργασιών, εψάλη η Ακολουθία Αγιασμού για την αρχή της Ινδίκτου, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεο, παρουσία του Μακαριωτάτου και πολλών Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η έναρξη του συνεδρίου συγκέντρωσε υψηλή πολιτική και επιστημονική παρουσία, με τη συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνου Τσιάρα, βουλευτών Καρδίτσας, περιφερειακών και δημοτικών αρχών της Θεσσαλίας, κληρικών, εκπροσώπων των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και πλήθους πολιτών και συνέδρων.

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκκλησιαστικό μήνυμα

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος καλωσόρισε τους συνέδρους στη θεσσαλική γη, και ευχαρίστησε τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο για την πατρική μέριμνα και την επιλογή του τόπου διεξαγωγής. Επισήμανε τον συμβολισμό της Λίμνης Πλαστήρα, ως σημείο που αναδεικνύει τόσο τη φυσική ομορφία όσο και την αναγκαιότητα προστασίας από φυσικές καταστροφές. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνθηκαν στα μέλη της Συνοδικής Επιτροπής, τους τοπικούς άρχοντες και τον Ραδιοφωνικό Σταθμό για τη μετάδοση των εργασιών.

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής, Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, στον θεολογικό του χαιρετισμό ανέδειξε τον ταυτοτικό χαρακτήρα της οικολογικής συνείδησης στην Ορθοδοξία. Όπως τόνισε, «Η αγάπη στη φύση και στη ζωή, η “οικοφιλία”, είναι ζήτημα ταυτότητας της Ορθοδοξίας. Δεν αποτελεί ατζέντα δικαιωματισμού ή ελίτ, αλλά ζήτημα πίστης, αλήθειας και ενότητας.» Επεσήμανε ακόμη την αναγκαιότητα συνδυασμού μετάνοιας, αλλαγής συμπεριφοράς και ασκητικότητας ως απάντηση στην κρίση φυσικών πόρων.

Το συνέδριο επιδιώκει να αποτελέσει χώρο σύμπραξης θεολογίας και επιστήμης, ώστε να αναζητηθούν ρεαλιστικές λύσεις για τη διατήρηση της γεωργικής και περιβαλλοντικής ισορροπίας στον θεσσαλικό κάμπο. Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την Εκκλησία, τους τοπικούς παράγοντες και τα μέσα ενημέρωσης για την κάλυψη και την υποστήριξη της πρωτοβουλίας.

Ηγετική εκκλησιαστική τοποθέτηση και οικολογικός προβληματισμός

Κατά την επίσημη τελετή έναρξης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας υπογράμμισε την κοινή ευθύνη Εκκλησίας, Πολιτείας και πολιτών για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Αντίστοιχοι χαιρετισμοί ακούστηκαν από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και τους παρόντες βουλευτές, με έμφαση στη συνεργασία επιστημονικής κοινότητας και κοινωνίας για τη διαχείριση περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών, προσέδωσε θεολογικό βάθος στην περιβαλλοντική κρίση, επισημαίνοντας πως «μετά την πτώση, η ανθρώπινη ιστορία είναι διαρκής απόπειρα δαμασμού της φύσης». Όπως ανέλυσε, η σύγχρονη κρίση δεν είναι μόνο τεχνικό ή κοινωνικό ζήτημα, αλλά και θέμα ιερότητας, καθώς η φύση έχει απογυμνωθεί από το ιερό και αντιμετωπίζεται ως αναλώσιμο αγαθό.

Ο Αρχιεπίσκοπος ανέδειξε τη διαφορά μεταξύ εκκλησιαστικής θέασης και εκκοσμικευμένης στάσης απέναντι στην κτίση, τονίζοντας: «Για τον εκκοσμικευμένο κόσμο, η φύση δεν είναι ιερή: το δάσος μετατρέπεται σε ξυλεία, το ποτάμι σε υδροηλεκτρική ισχύ. Ακριβώς αυτή η αλλοτρίωση αποτελεί την αιτία της σύγχρονης οικολογικής κρίσης.»

Κλείνοντας, ο Αρχιεπίσκοπος έδωσε έμφαση στην εσχατολογική προοπτική της σχέσης ανθρώπου και δημιουργίας, επισημαίνοντας ότι «η λύτρωση της φύσης και του ανθρώπου είναι εσχατολογικό επίτευγμα, το οποίο ήδη προγευόμαστε στη Θεία Ευχαριστία, όπου τα υλικά στοιχεία μετέχουν της ιερότητας που τους αξίζει.»

Το συνέδριο, όπως επισημάνθηκε, δεν περιορίζεται στη θεωρητική συζήτηση, αλλά επιχειρεί να διαμορφώσει πρακτικό λόγο εκκλησιαστικής ευθύνης και κοινωνικής δράσης. Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών, «όποιος δεν αγαπά και δεν σέβεται την κτίση, δεν αγαπά ούτε τον Κτίσαντα.»

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

