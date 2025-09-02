Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το θερμότερο στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Met Office), τα οποία αποκαλύπτουν επίσης ότι ένα καλοκαίρι τόσο θερμό ή και θερμότερο από το φετινό είναι πλέον 70 φορές πιο πιθανό εξαιτίας ανθρωπογενών παραγόντων.

Η μέση θερμοκρασία στη χώρα από την 1η Ιουνίου έως τις 31 Αυγούστου διαμορφώθηκε στους 16.10 βαθμούς Κελσίου, υψηλότερη από τον μέσο όρο κατά 1.51°C. Το προηγούμενο ρεκόρ των 15.76°C είχε σημειωθεί το 2018.

«Η επίμονη ζέστη φέτος οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η κυριαρχία συστημάτων υψηλής πίεσης, οι ασυνήθιστα θερμές θάλασσες γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο και τα ξηρά εδάφη από την άνοιξη. Αυτές οι συνθήκες δημιούργησαν ένα περιβάλλον όπου η θερμότητα συσσωρεύεται γρήγορα και παραμένει, με τόσο τις μέγιστες όσο και τις ελάχιστες θερμοκρασίες να είναι σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο», εξηγεί η μετεωρολόγος Έμιλυ Καρλάιλ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι και τα πέντε θερμότερα καλοκαίρια στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν καταγραφεί από το 2000 και έπειτα:

2025: 16.10°C (μέση θερμοκρασία)

2018: 15.76°C

2006: 15.75°C

2003: 15.74°C

2022: 15.71°C

Το φετινό καλοκαίρι στο Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίστηκε από τέσσερις περιόδους καύσωνα, σχετικά σύντομες σε διάρκεια. Η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε ήταν 35.8°C στο Φάβερσαμ του Κεντ, τιμή που υπολείπεται του ρεκόρ των 40.3°C που σημειώθηκε τον Ιούλιο του 2022.

Συγκριτικά, το καλοκαίρι του 1976 παραμένει ορόσημο λόγω της παρατεταμένης ζέστης, με 16 ημέρες όπου η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 32°C, έναντι εννέα ημερών το 2025.

Η επιστημονική ανάλυση του Met Office δείχνει ότι υπό κανονικές συνθήκες θα περιμέναμε να δούμε ένα καλοκαίρι σαν του 2025 περίπου μία φορά κάθε 340 χρόνια, ενώ στο σημερινό κλίμα αναμένουμε να βλέπουμε τέτοια καλοκαίρια περίπου 1 φορά κάθε 5 χρόνια.

Το καλοκαίρι ήταν επίσης ξηρότερο από το σύνηθες, με τις βροχοπτώσεις να φτάνουν μόλις το 84% του μακροπρόθεσμου μέσου όρου. Η κατανομή ήταν άνιση, με τα κεντρικά, νότια και ανατολικά τμήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας να είναι ιδιαίτερα ξηρά, σε αντίθεση με τις βορειοδυτικές περιοχές, ειδικά στη Σκωτία, που ήταν πολύ πιο υγρές.

Τέλος, η ηλιοφάνεια ήταν αυξημένη σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, φτάνοντας το 110% του μέσου όρου.



