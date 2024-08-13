Η Ανταρκτική, η πιο παγωμένη ήπειρος του πλανήτη, γνωρίζει επίσης ένα κύμα ζέστης κατά τη διάρκεια του χειμώνα της, εξαιρετικά μακράς διάρκειας, σύμφωνα με το βρετανικό ινστιτούτο που ειδικεύεται στη μελέτη των πολικών περιοχών.

«Η διάρκεια αυτής της περιόδου ζέστης είναι ασυνήθιστη», υπογραμμίζει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τόμας Κέιτον Χάρισον, ειδικός του British Antarctic Survey.

Τον μήνα Ιούλιο, οι μέσες θερμοκρασίες της νοτίου ηπείρου ήταν 3,1 βαθμοί Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, σύμφωνα με τον ίδιο. Πρόκειται για τον δεύτερο πιο θερμό μήνα Ιούλιο, μετά τον Ιούλιο του 1981, από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των δεδομένων το 1979.

Οι μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες κυμαίνονταν μεταξύ -34,68°C τη 15η Ιουλίου και -28,12°C την 31η Ιουλίου, σύμφωνα με τα δεδομένα που ανήρτησε στο διαδίκτυο το πανεπιστήμιο του Μέιν.

Η θερμοκρασία ήταν - 26,6°C στην ήπειρο την 7η Αυγούστου, τελευταία διαθέσιμη ημερομηνία.

Οι ανωμαλίες στη θερμοκρασία είναι συχνές κατά τη διάρκεια του ανταρκτικού χειμώνα, όμως αυτό το επεισόδιο δεν θεωρείται κάτι το σύνηθες λόγω της διάρκειάς του, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Πρόκειται για μία παρατεταμένη ζέστη που είναι «αξιοσημείωτη», τονίζει ο Τόμας Κέιτον Χάρισον.

«Πολύ πρόωρα δεδομένα δείχνουν ότι θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε ενώπιον ενός εξαιρετικά ζεστού ανταρκτικού χειμώνα», σύμφωνα με τον ίδιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

