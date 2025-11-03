Ένας παγετώνας στην Ανταρκτική συρρικνώθηκε κατά σχεδόν 50% σε μόλις δύο μήνες. Πρόκειται για την ταχύτερη υποχώρηση που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία, σύμφωνα με νέα μελέτη και ο τρόπος με τον οποίο υποχώρησε θα μπορούσε να έχει μεγάλες επιπτώσεις στην παγκόσμια άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Ο παγετώνας Hektoria, που είναι σε μέγεθος σαν τη Φιλαδέλφεια, βρίσκεται στην Ανταρκτική Χερσόνησο. Είναι μια από τις περιοχές που θερμαίνονται ταχύτερα στη Γη.

Παγετώνες όπως η Hektoria, οι οποίοι βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας και δεν επιπλέουν, γενικά υποχωρούν όχι περισσότερο από μερικές εκατοντάδες μέτρα ετησίως. Αλλά μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022, η Hektoria υποχώρησε κατά 8 χιλιόμετρα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Nature Geoscience.

«Αυτό είναι εκπληκτικό. Ο ρυθμός υποχώρησης είναι απλά τρελός», δήλωσε ο Τεντ Σάμπος, συγγραφέας της μελέτης και ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Επιστήμης και Παρατήρησης της Γης στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, Μπόλντερ.

Εάν οι μεγαλύτεροι παγετώνες υποχωρήσουν με παρόμοιους ρυθμούς, αυτό θα μπορούσε να έχει «καταστροφικές επιπτώσεις στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας», έγραψαν οι συγγραφείς σε δήλωση που συνοδεύει την έκθεση. Η Ανταρκτική περιέχει αρκετό πάγο για να αυξήσει την παγκόσμια στάθμη της θάλασσας κατά περίπου 190 πόδια.

Η σχεδόν εξαφάνιση της Hektoria ανακαλύφθηκε τυχαία. Οι ερευνητές εξέταζαν τον κόλπο όπου βρίσκεται για μια ξεχωριστή μελέτη. Παρακολουθούσαν στενά τον «γρήγορο πάγο» της περιοχής - τον θαλάσσιο πάγο που είναι προσκολλημένος στην ξηρά και δεν κινείται με τον άνεμο ή τις παλίρροιες - πιστεύοντας ότι επρόκειτο να αποκολληθεί και να επιπλεύσει στη θάλασσα.

Καθώς η Ναόμι Ότσγουατ, συν-συγγραφέας της μελέτης και μεταδιδακτορική συνεργάτιδα στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, Μπόλντερ, εξέταζε λεπτομερώς τα δεδομένα, παρατήρησε ότι η Hektoria είχε χάσει μια τεράστια ποσότητα πάγου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. «Συνειδητοποίησα ότι, εντάξει, κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει εδώ», δήλωσε η Ότσγουατ στο CNN.

Αυτή και οι συν-συγγραφείς της άρχισαν να εμβαθύνουν σε ό,τι συνέβαινε, εξετάζοντας δορυφορικές εικόνες και δεδομένα από υπερπτήσεις.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες ο λόγος που η Hektoria κατέρρευσε πολύ πιο γρήγορα από τους γειτονικούς της παγετώνες οφείλεται σε αυτό που βρίσκεται από κάτω της, διαπίστωσαν οι επιστήμονες.

Η Hektoria βρίσκεται σε μια πεδιάδα πάγου, όπου ο ολισθαίνων πάγος γλιστράει πάνω σε επίπεδα ιζήματα στον πυθμένα της θάλασσας. Οι πεδιάδες πάγου μπορούν να προκαλέσουν γρήγορη υποχώρηση επειδή καθώς ο παγετώνας λεπταίνει, ο πάγος αρχίζει να ανεβαίνει και το νερό σπρώχνει από κάτω στις σχισμές του, ασκώντας πίεση και προκαλώντας τη θραύση μεγάλων πλακών — σε μια διαδικασία που ονομάζεται αποκόλληση.

Η υποχώρηση της Hektoria επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την κλιματική αλλαγή, είπε η Ότσγουατ. Η απώλεια θαλάσσιου πάγου στον ωκεανό δίπλα στην Hektoria, η οποία πιστεύεται ότι οφείλεται στη ζέστη του ωκεανού, επέτρεψε στα κύματα να φτάσουν στον γρήγορο πάγο και να τον διασπάσουν, αφήνοντας τον παγετώνα εκτεθειμένο στις δυνάμεις του ωκεανού.

Καθώς η κλιματική αλλαγή επιταχύνεται, «είναι πιθανό να δούμε περισσότερες μειώσεις του θαλάσσιου πάγου σε αυτήν την περιοχή», δήλωσε η Μπέθαν Ντέιβις, γεωλόγος παγετώνων στο Πανεπιστήμιο του Νιούκαστλ, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην απώλεια του θαλάσσιου πάγου που τους στηρίζει αυτή τη στιγμή και άλλοι παγετώνες, δήλωσε στο CNN.

Η Hektoria είναι ένας σχετικά μικρός παγετώνας για τα δεδομένα της Ανταρκτικής και η μερική του εξαφάνιση δεν θα κοστίσει πολύ στον πλανήτη όσον αφορά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, δήλωσε ο Τεντ Σάμπος, συγγραφέας της μελέτης και ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Επιστήμης και Παρατήρησης της Γης στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, Μπόλντερ.

Το επόμενο στάδιο είναι να προσδιοριστούν καλύτερα ποιες περιοχές στην Ανταρκτική είναι ευάλωτες στην ίδια διαδικασία. Εάν ένας τεράστιος παγετώνας διαλυθεί γρήγορα, «αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε μια σταδιακή αλλαγή στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας», δήλωσε η Ότσγουατ.

Ο Ρομπ Λάρτερ, θαλάσσιος γεωφυσικός στην Βρετανική Υπηρεσία Ανταρκτικής, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι τα νέα ευρήματα «ανεβάζουν τον πήχη στην κατανόησή μας για το πόσο γρήγορα μπορεί να υποχωρήσουν οι παγετώνες της Ανταρκτικής».

