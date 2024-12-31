Χωριστά, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, έπεσαν σε χειμέριο λήθαργο οι ηλικιωμένες αρκούδες του Νυμφαίου που ήταν «αυτοκόλλητες» από το 2015, όταν μεταφέρθηκαν από τον Ζωολογικό Κήπο Θεσσαλονίκης στο Κέντρο Προστασίας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

Οι 32χρονες Σάσα και Αλεξάνδρα, που ήταν αχώριστες ακόμη και στις βόλτες τους και έπεφταν μαζί στον χειμέριο λήθαργο, για πρώτη φορά φέτος κοιμήθηκαν χωριστά.

Η Σάσα και η Αλεξάνδρα

Όπως λέει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, Πάνος Στεφάνου, οι δύο «γιαγιάδες» είχαν κοιμηθεί μαζί από τον πρώτο χειμώνα που είχαν μεταφερθεί στο Νυμφαίο και έκτοτε ...έστρωναν μαζί. «Φέτος, όμως, αυτό άλλαξε και κοιμήθηκαν χωριστά. Ωστόσο, πολλές αρκούδες αλλάζουν συνήθειες, άλλες φορές κοιμούνται σε τεχνητές φωλιές και άλλες φορές φτιάχνουν τις δικές τους», εξηγεί ο κ. Στεφάνου, προσθέτοντας ότι οι 20 αρκούδες του Κέντρου Προστασίας στο Νυμφαίο μπήκαν σε χειμέριο λήθαργο λίγο νωρίτερα φέτος, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Οι περισσότερες αρκούδες, όπως ο Μπράντλεϊ, ο Κούπερ, ο Πάτρικ και η Μάσα, προτίμησαν τις τεχνητές φωλιές που ετοίμασαν οι φροντιστές τους, ενώ άλλες, όπως η Σάντι, η Μίρα και οι «γιαγιάδες», η 32χρονη Τασούλα και η 37χρονη Κατερίνα, επέλεξαν φυσικές φωλιές.

Το Κέντρο προστασίας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο Νυμφαίο θα παραμείνει κλειστό έως τον Μάρτιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.