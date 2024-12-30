ΟΗΕ: H κλιματική αλλαγή έφερε ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες το 2024

Η κλιματική αλλαγή προκάλεσε ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και ζέστη ρεκόρ το 2024, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) του ΟΗΕ, με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να παροτρύνει την υφήλιο να εγκαταλείψει «τον δρόμο προς την καταστροφή».

Ο χρόνος που πέρασε αναμένεται να είναι ο θερμότερος που έχει ποτέ καταγραφεί, δήλωσε ο ΠΜΟ. Την ίδια ώρα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανήλθαν σε νέα ρεκόρ.

«Η κλιματική αλλαγή εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας σχεδόν καθημερινά υπό τη μορφή μιας αυξημένης συχνότητας και ενός αντίκτυπου ακραίων μετεωρολογικών γεγονότων», επισήμανε η γενική γραμματέας του ΠΜΟ Σελέστ Σαούλιο.

«Φέτος υπήρξαμε μάρτυρες βροχοπτώσεων και πλημμυρών ρεκόρ και τρομερών απωλειών ανθρώπινων ζωών σε πολλές χώρες, που προκάλεσαν σπαραγμό στις κοινότητες όλων των ηπείρων», συμπλήρωσε η ίδια.

«Τροπικοί κυκλώνες προκάλεσαν έναν φοβερό απολογισμό σε ανθρώπινο και οικονομικό επίπεδο, πιο πρόσφατα στην υπερπόντια περιοχή της Γαλλίας Μαγιότ, στον Ινδικό Ωκεανό», επισημαίνει ακόμη ο ΠΜΟ.

«Μια έντονη ζέστη», σύμφωνα με την ίδια πηγή, «σάρωσε δεκάδες χώρες, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 50 βαθμούς Κελσίου επανειλημμένως. Οι δασικές πυρκαγιές προκάλεσαν ζημιές».

Στο μήνυμά του για το Νέο Χρόνο, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες έκανε λόγο για «μια δεκαετία φονικής ζέστης», αναφερόμενος στις θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφηκαν σε αυτό το διάστημα.

«Πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτόν τον δρόμο προς την καταστροφή και δεν έχουμε χρόνο για να χάσουμε», συμπλήρωσε,

Μπροστά «στην κατάρρευση του κλίματος», απηύθυνε έκκληση «οι χώρες να οδηγήσουν τον κόσμο σε ένα ασφαλέστερο μονοπάτι μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές και στηρίζοντας τη μετάβαση προς ένα ανανεώσιμο μέλλον».

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα τον Ιανουάριο τον ακριβή απολογισμό των θερμοκρασιών παγκοσμίως για το 2024, ενώ θα ακολουθήσει τον Μάρτιο η πλήρης έκθεσή του σχετικά με την κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

